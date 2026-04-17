Arranca el ensayo de la innovadora terapia española que 'reeduca' al sistema inmune para destruir tumores sólidos

Ha comenzado el ensayo clínico Catherine, un estudio pionero en pacientes con una innovadora terapia CAR-T que activa una doble respuesta antitumoral contra tumores sólidos. Este avance, que se prueba por primera vez en humanos, representa una nueva esperanza, especialmente para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo. El doctor Joaquín Arribas, investigador del VHIO, profesor de ICREA y director del Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, lidera este proyecto que busca 'reeducar' el sistema inmunitario para que sea capaz de reconocer y eliminar las células cancerígenas con una eficacia sin precedentes en este tipo de tumores.

Una de las grandes ventajas de este enfoque es su potencial duradero. A diferencia de otros tratamientos, la terapia CAR-T puede generar memoria inmunológica.

¿En qué consiste la terapia CAR-T?

La terapia CAR-T es un tratamiento revolucionario que utiliza las propias defensas del paciente para combatir el cáncer. El proceso, según explica el doctor Arribas, "consiste en obtener las células de la sangre del paciente, las células inmunes, y modificarlas en el laboratorio para dirigirlas contra células tumorales". Una vez modificadas, estas células se reintroducen en el organismo. De este modo, se logra dirigir el sistema inmune del paciente contra el tumor "como si fueran una infección por un virus". Se trata, en esencia, de una "reeducación artificial" del sistema inmunitario, ya que "la reeducación consiste en modificar genéticamente las células del paciente para que tengan esa capacidad de reconocer las células tumorales".

Una de las grandes ventajas de este enfoque es su potencial duradero. A diferencia de otros tratamientos, la terapia CAR-T puede generar memoria inmunológica. "Frecuentemente se desarrolla memoria, de modo que si volvieran a aparecer células tumorales, el sistema inmune las eliminaría", señala Arribas. Este fenómeno es similar al que ocurre cuando una persona pasa una enfermedad como el sarampión y queda inmunizada de por vida, lo que convierte a esta terapia en una estrategia con potencial para ofrecer respuestas a largo plazo.

El reto de los tumores sólidos HER2-positivo

El cáncer no es una única patología, sino un conjunto de "como 200 enfermedades distintas", aclara el investigador. Dentro del cáncer de mama, existen más de media docena de subtipos, y uno de ellos es el denominado HER2-positivo. Este subtipo representa aproximadamente uno de cada cinco tumores de mama (20%) y cuenta con terapias específicas. La nueva terapia CAR-T del ensayo Catherine ha sido diseñada precisamente para atacar estos tumores. Aunque el cáncer de mama es donde este subtipo es más frecuente, también aparece en otros tumores sólidos con menor incidencia, como en el cáncer de colon, donde la frecuencia es de aproximadamente 1 de cada 20 o 25 casos.

Las terapias CAR-T han demostrado ser muy eficaces en los últimos diez años, pero principalmente en tumores hematológicos (cánceres de la sangre). Sin embargo, su aplicación en tumores sólidos ha presentado importantes desafíos. "Cuando se intentó en tumores sólidos, los resultados no han sido tan buenos", admite Arribas. La diferencia fundamental radica en la naturaleza de los tumores: los hematológicos circulan por la sangre, mientras que los sólidos forman masas compactas en los órganos, como la mama o el colon, que son "más complicados de acceder para las células del sistema inmune".

Catherine: una CAR-T de doble acción

Para superar estas barreras, el equipo del doctor Arribas ha desarrollado una CAR-T de siguiente generación, más compleja y potente. Este nuevo tratamiento se distingue por su mecanismo dual. "En realidad es un CAR-T, como digo, complejo, que tiene 2 maneras independientes de atacar las células tumorales y que creemos que eso va a aumentar la eficacia en tumores sólidos", detalla el director del Institut de Recerca de l'Hospital del Mar. Esta doble vía de ataque es la gran innovación del ensayo Catherine y la principal baza para lograr vencer la resistencia de los tumores sólidos.

Tiene 2 maneras independientes de atacar las células tumorales"

El ensayo se encuentra en Fase 1, una etapa crucial en el desarrollo de cualquier nuevo fármaco. El objetivo principal en esta fase es la seguridad. "La fase 1 es la primera vez que se usan humanos, y el objetivo fundamental es mostrar que la terapia es segura", subraya Arribas. Para ello, se administra el tratamiento en dosis muy bajas que se van incrementando progresivamente, monitorizando en todo momento cualquier posible efecto secundario. Las terapias, recuerda el experto, "ninguna es inerte, todas tienen peligros potenciales".

Es una terapia muy segura y que además es eficaz"

Aunque la seguridad es la prioridad, un objetivo secundario de la Fase 1 es empezar a observar la eficacia del tratamiento. En este sentido, los resultados preliminares son muy alentadores. El equipo de investigación espera demostrar no solo que la terapia es segura, sino también que es efectiva contra el tumor desde sus primeras aplicaciones. "Esperamos ver respuestas antitumorales en esta fase, aunque sea tan temprana", concluye Arribas, abriendo una puerta a un futuro en el que el propio sistema inmune, debidamente instruido, se convierta en el arma definitiva contra algunos de los cánceres más difíciles de tratar.