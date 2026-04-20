Adiós a la obsolescencia programada: la UE obligará a que los móviles tengan baterías reemplazables

A partir de 2027, todos los móviles vendidos en la UE deberán cumplir estas condiciones.

La Unión Europea ha decidido poner fin a la obsolescencia programada de los dispositivos con nuevas normas que obligarán a los fabricantes a rediseñar sus productos. La medida forma parte del reglamento europeo de ecodiseño, que introduce nuevos requisitos para mejorar la durabilidad y reparabilidad de los productos electrónicos. A partir de 2027, todos los móviles vendidos en la UE deberán cumplir estas condiciones.

Baterías reemplazables y mayor vida útil

Uno de los cambios más importantes de la nueva normativa es la obligación de que las baterías puedan ser sustituidas fácilmente por los propios usuarios. Esto implica que los móviles deberán permitir el cambio de batería sin herramientas complejas y que se eliminarán los diseños cerrados que dificultan la reparación. Además, las baterías deberán soportar más ciclos de carga sin perder rendimiento, alargando la vida útil de los dispositivos.

Entre las medidas destacan la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos 10 años

Más facilidades para reparar los dispositivos

La normativa también introduce nuevas obligaciones para los fabricantes en materia de reparación, convirtiendo el “derecho a reparar” en una obligación real para las marcas. Entre las medidas destacan la disponibilidad de piezas de repuesto durante al menos 10 años y el acceso a manuales de reparación. Asimismo, el diseño deberá permitir desmontar el dispositivo con herramientas comunes.

El fin de la obsolescencia programada

Estas medidas buscan poner freno a una práctica muy extendida en el sector tecnológico: diseñar productos con una vida útil limitada. Con las nuevas reglas, los fabricantes deberán apostar por dispositivos más duraderos, reparables y sostenibles. Facilitar el reciclaje de los componentes también será un aspecto clave dentro del nuevo marco europeo.

El objetivo final de la Unión Europea es reducir el enorme volumen de residuos electrónicos que se generan cada año. Al alargar la vida útil de los móviles, se disminuye la necesidad de fabricar nuevos dispositivos, lo que implica un menor consumo de recursos y un menor impacto ambiental. Con esta normativa, Bruselas da un paso más en su estrategia para impulsar una economía más circular y sostenible en toda Europa.

¿realmente existe la obsolescencia programada?

Durante años se debatió si la obsolescencia programada era un mito urbano o una realidad. Sin embargo, varios casos han salido a la luz que demuestran que no solo existe, sino que ha sido aplicada de forma sistemática por grandes fabricantes.

En 2017, Apple admitió haber ralentizado modelos antiguos de iPhone a través de actualizaciones de software.

Aunque argumentaron que lo hacían para proteger las baterías, muchas personas vieron esto como una forma de inducir a los usuarios a comprar nuevos modelos. La compañía fue multada en varios países por esta práctica.

Otro ejemplo son las impresoras que dejan de funcionar tras un número determinado de copias impresas, independientemente del estado real de sus componentes. Existen chips que limitan el uso, aunque el cartucho o el sistema mecánico esté en buenas condiciones.