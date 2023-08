La setmanada per als infants: bona o mala idea? Quanta i a quina edat?

Als infants i adolescents, se'ls ha de donar setmanada? No és millor que els pares els administrin els diners i els fills aprenguin de l'exemple? És un debat que es manté generació rere generació, però sembla que la balança es decanta cap a una banda més que cap a l'altra.

"Com a pares, hem d'acompanyar i educar els fills, i aquest ha de ser un punt de responsabilitat que també cal treballar", explica Montse Busquets, psicòloga infantojuvenil de TREC centre de psicologia, que recomana especialment assignar una setmanada als fills, en lloc de proporcionar diners a demanda, "perquè es pot caure en l'error de no aprendre a apreciar realment el valor dels diners".

Inici, als 6 o 7 anys

Quan els nens ja estan familiaritzats amb el llenguatge matemàtic, entenen operacions senzilles i comprenen que les coses tenen un preu, és hora de començar amb unes quantitats simbòliques d'1-3 euros, com a recompenses associades al seu grau d'implicació en les tasques de la llar. És una bona oportunitat perquè els infants adquireixin consciència del preu de les coses.

12 anys: comença l'autèntica relació amb els diners

Quan la canalla ja no és tan petita i comença l'ESO, "es poden començar a relacionar més estretament amb els diners, són més autònoms, van més sols i és quan ens plantegem assignar una setmanada, sobretot cap als 14 anys", explica Busquets, afegint que "és en aquesta etapa quan aprenen a gestionar els diners, però, com sempre, els hem d'acompanyar i educar també en això, que no associïn diners amb el fet de gastar". No hem d'oblidar que nosaltres som els primers que hem de predicar amb l'exemple i no transmetre'ls la sensació que els diners cauen dels arbres. Hem de ser responsables amb els nostres diners, perquè ells també ho siguin amb els seus i aprenguin que no sempre es poden tenir les coses quan es volen.

La responsabilitat econòmica també implica aprendre de salut financera, per exemple, destinant una part de cada paga a l'estalvi. Un altre aprenentatge, assenyala la psicòloga, és el fet d'investigar preus i no comprar una cosa el primer cop que se la troben, perquè potser està més barata en un altre lloc.Quan l'adolescent comença a sortir amb els amics, cap als 16-17 anys, les seves necessitats econòmiques l'aniran obligant a administrar-se millor els diners que reben, i saben que la recompensa serà poder fer més coses. "Això és molt important de cara al futur", afegeix.

Quants diners se'ls ha de donar?

Com explica Busquets, al principi es tracta d'anar donant quantitats simbòliques, però fent-los entendre que res no s'aconsegueix gratuïtament, sinó que serà a canvi de la seva col·laboració a la llar.

Quan són més grans, en la preadolescència, l'experta recomana "donar el que puguem, sense excedir-nos, i adaptat a la realitat. Cap als 12, potser uns 8 euros. I ja quan arriben als 16-17, que comencen a sortir i tenir altres necessitats socials, ajustar la setmanada als requisits de cadascun", diu. "S'ha d'adaptar a la realitat. Per exemple, si surt amb els amics un cap de setmana, potser la paga serà de 20-25 euros per poder entrar a la discoteca, però si baixa al parc a menjar pipes, potser no caldrà tant".

Fins quan se'ls ha de donar setmanada?

Això ens ho ha de respondre el sentit comú. La idea, segons Montse Busquets, és que quan arribin a una disposició de poder treballar, es busquin alguna manera d'obtenir ingressos per poder-se cobrir les seves pròpies despeses.

No es tracta de suprimir la paga el dia que fan 18 anys, sinó que els anem incentivant a obrir-se al mercat laboral, en la mesura que les seves obligacions acadèmiques els hi permetin.