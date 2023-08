La roba esportiva de segona mà, la nova moda que fa furor entre els joves

Les botigues de roba vintage i de segona mà ofereixen peces de vestir que no es poden trobar a les grans cadenes de roba. Un exemple són les samarretes d’equips de futbol i de bàsquet dels anys 80 i 90, que estan tenint molt èxit entre els més joves. En part perquè busquen tenir un estil més propi i també perquè el preu és més assequible: oscil·la entre els 20 i els 30 euros.

Roba amb valor afegit

La roba de segona mà disponible en aquests establiments procedeix de donacions a la mateixa botiga o de contenidors on la gent hi ha deixat la roba en fer el canvi d’armari. Són peces en bon estat que tenen un valor afegit: “Tota roba usada té una història darrere, una samarreta de l’NBA del Larry Bird per exemple, et remet als anys 80-90, quan veiem l’NBA per la tele i semblava tan lluny” explica el portaveu de la fundació Humana Joan Carles Montes, que afegeix “o una samarreta del Barça de quan va guanyar la Champions a Londres o a París”.





L’actualitat dels ídols marca la roba que reben a la botiga

Des de l’Humana vintage de Gràcia expliquen que els canvis d’equip dels ídols del futbol originen moltes donacions. La decepció dels culers quan Messi se’n va anar del Barça, per exemple, va causar moltes donacions de samarretes. En els últims mesos en què semblava que Messi podia tornar però que al final no ho va fer, també va haver-hi una nova tongada de donacions.

Les botigues de segona mà augmenten el nombre de clients

Durant l’any 2022, el nombre de clients a les botigues Humana a Barcelona va créixer en un 20 %, i en el primer semestre d’aquest any ha augmentat un 16 % més. Unes dades que demostren que la moda reutilitzada s’ha consolidat com una alternativa, ja que es tracta d’una moda més sostenible i també més barata. “Són peces que no veus a altres llocs i a part són més barates, i de pas també ajudes perquè no hi hagi tanta contaminació amb la roba” explica Montes.