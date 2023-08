Platges sense fum: deu municipis restringeixen o prohibeixen fumar-hi

A Barcelona, aquest és el segon estiu en què no es pot fumar a cap de les deu platges de la ciutat. Tot i que s'hi ha reduït dràsticament el nombre de fumadors, el 30% dels usuaris encara no saben que hi està prohibit, segons una enquesta municipal. Malgrat la mesura, de moment no s'ha sancionat ningú, perquè les multes, de 30 euros, només es preveuen per a casos d'incompliment reiterat.

No obstant, l'Ajuntament defensa que el nombre de fumadors ha baixat dràsticament des de la prohibició i que ara són només l'1% dels usuaris. Aquest any, però, per seguir recordant la mesura, el consistori ha impulsat una campanya amb cartells, que se sumen a la tasca dels informadors que pentinen cada dia les platges.

A Lloret de Mar fa sis estius que delimiten espais lliures de fum a les cinc platges del municipi, també amb cartells informatius i agents cívics que circulen per les platges per conscienciar els usuaris. Des d'aleshores, han notat una davallada de gent que fuma a la platja, i els que encara ho fan no han estat sancionats mai, perquè l'objectiu principal de la mesura era conscienciar. Ara, seguint l'exemple de Barcelona, l'Ajuntament de Lloret de Mar es planteja fer un pas més i prohibir fumar a la platja.

Però Barcelona i Lloret de Mar no són les úniques ciutats amb platges lliures de fum. Hi ha deu poblacions arreu de la costa catalana que han pres la mateixa decisió i, o bé no permeten fumar en cap de les platges, o han limitat els espais on es pot fer.

Les burilles a la sorra, l'assignatura pendent

Tot i que cada vegada menys gent fuma a les platges, les burilles a la sorra segueixen sent un problema. A Barcelona, per exemple, no s'han reduït al mateix ritme que els fumadors.Raquel Fernández, Presidenta de NOFUMADORES.ORG; "D'una banda pensem que a l'oci nocturn no hi ha cap control sobre si es fuma a les platges i, d'altra banda, també és possible que hi entrin burilles pel vent. Sobretot aquest any, estem focalitzant molt la campanya de sensibilització en què hem de reduir la quantitat de burilles a la sorra."

A Lloret de Mar està prohibit llançar burilles a les platges, no només perquè contaminen, sinó també perquè generen moltíssima feina a les brigades de neteja. Malgrat tot, en cinc anys no s'ha sancionat ningú perquè és molt difícil enxampar els infractors,"Per poder posar una sanció, l'agent de l'autoritat ho ha de veure al moment i és molt difícil que la persona que vulgui deixar la burilla a la sorra, sabent que no és una cosa ben feta, ho faci davant de la presència d'un agent de l'autoritat."

Les burilles triguen més d'una dècada a degradar-se i cada any cinc milions de burilles arriben al mar. L'objectiu de reduir el nombre de burilles a la sorra és aconseguir platges més netes, però també desnormalitzar encara més el tabac, la primera causa de mort evitable.