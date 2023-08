Migdia Cope Catalunya i Andorra 4 agost 2023

Temes d´avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra;









Es tripliquen els casos de discriminació per motius de salut, sobretot per salut mental. El racisme i la xenofòbia es mantenen com el principal motiu de denúncia .





Directora de Drets de Ciutadania de l´Ajuntament de Barcelona





La roba esportiva de segona mà, la nova moda que fa furor entre els joves. Les samarretes de futbol i bàsquet dels 80 i 90 , són els productes estrella.

Portaveu de la Fundació Humana Joan Carles Montes.





Les platges de Tarragona , un focus d´ofegaments

Coordinador de platges de Tarragona de la Creu Roja, Aleix Font

La història dels balnearis .

Marta González Peláez.