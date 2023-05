Els coloms encara formen part d’alguns paisatges de Barcelona. La plaça de Catalunya n’és un exemple. I si bé l’Ajuntament de Barcelona ha fet un pla de control amb pinso esterilitzador, encara tenen una gran presència a la ciutat. I més enllà de les molèsties, o fins i tot la por, que generen aquests animals, els experts alerten del risc per a la salut pública que comporta el descontrol de les colònies.

Els experts i expertes han posat el crit al cel per la situació dels coloms a Catalunya. Consideren que, a Barcelona per exemple, el pla de control amb pinso esterilitzador no és suficient per controlar la superpoblació d'aquests animals. Mostra d'això, és que encara tenen presència en alguns punts de la ciutat. En aquest sentit, plaça Catalunya n'és un gran exponent. El que avisen els i les especialistes és que els coloms són un risc per a la salut pública.“Són portadors de malalties, com la salmonel·losi, la colibacil·losi aviària, la coccidiosi, fongs de tota mena… Els coloms que tenim arreu de Catalunya estan malalts i això està comprovat”, segons el veterinari Ricard Adan.





Els especialistes demanen sancions més dures

Que és el millor per aturar el creixement de les colònies de coloms? “Ponen tres o quatre ous cada any, i cada colom serà un perill més per a la societat”. Per , el més eficaç seria posar sancions més dures perquè "és l'única manera que les persones reaccionin"., segons Ricard Adan, veterinari imembre del Col.legi .Ara per ara, a la capital catalana, la plaça Catalunya és l'únic lloc on no està prohibit que els hi donin menjar. Així i tot, des de 2018 les parades ambulants de la plaça tenen prohibit vendre les mítiques llavors amb què s'alimenten. Així i tot, el dia a dia esquiva les normes de l'Ajuntament.. I tot i que els i les expertes no acabin de tenir del tot clar el tema del pinso, ha aconseguit reduir en un 60% la població en quatre anys. En aquest sentit, han apuntat que potser s'hauria d'incrementar el nombre de dispensadors, ja que només n'hi ha 44 en 36 punts de la ciutat.