Cop de calor en gossos: símptomes i consells per evitar riscos per les altes temperatures

Els animals són més sensibles a les altes temperatures que es registren aquests dies a Catalunya. Com a conseqüència en aquesta època de l’any, una de les consultes més habituals als veterinaris és per cops de calor en gossos. Tan és així que, segons els experts, un de cada tres animals de companyia pateix pujades sobtades i brusques de la temperatura corporal a l’estiu. Et descobrim quins són els símptomes del cop de calor en gossos i et donem alguns consells per evitar riscos.

Símptomes del cop de calor en gossos

El cop de calor pot afectar qualsevol animal, tot i que és més freqüent en gossos i gats perquè només són capaços de suar a través dels coixinets i la tòfona. En el cas dels cans, l’Hospital Veterinari de Catalunya recomana tenir una cura especial dels gossos amb patologies prèvies, d’edat avançada o molt joves i els braquicèfals o espècies anomenades xates, com ara els buldog, carlins o bòxers.

Aquests són els símptomes als quals has de parar atenció:

decaïment o endormiscament

respiració accelerada i amb la boca oberta

color vermell fosc o blau de les mucoses

tremolors

debilitat

vòmits o diarrees

pèrdua del coneixement

convulsions

Si detectes que el teu animal de companyia pateix algun d’aquests símptomes, porta’l al veterinari al més aviat possible. Durant el camí, pots remullar-li la boca, els coixinets, el coll i les aixelles. En cap cas l’has de mullar amb aigua freda perquè podries baixar-li la temperatura de forma sobtada i podria tenir conseqüències per a la salut de l’animal.