Consells per fer un correcte manteniment de l'aire condicionat

Davant l'augment de les temperatures com a conseqüència de l'escalfament global, l'aire condicionat cada vegada està més present en moltes llars. A ningú li agrada que quan arriba la primera onada de calor i encén l'aire condicionat no funcioni... però això passa perquè moltes vegades ens oblidem que aquest electrodomèstic també necessita d'un manteniment.

Netejar i tenir en bones condicions els aparells de l'aire condicionat són clau per poder gaudir d'un aire net i pur, lliure de brutícia i de bactèries. Un bon manteniment també farà que el nostre aire condicionat sigui més eficient. En altres paraules, que per refredar o escalfar gasti el mínim d'energia possible. El manteniment s'hauria de fer a l'inici i final de l'estiu. Si el nostre aire condicionat també disposa de bomba de calor, és recomanable fer-ho a l'inici i final de l'hivern.

Aquest manteniment el pot fer un professional o ho podem fer nosaltres mateixos. Avui, us explicarem com mantenir en bon estat vostre aire condicionat en cinc senzills passos:

Neteja dels filtres de la unitat interior





La neteja dels filtres és essencial per tenir un aire pur i sense bacteris. Una neteja bàsica seria passar l'aspirador de forma suau i en el cas que estigui molt brut submergir-los en aigua freda.

Els filtres especials de carboni, antipol·len o antibacterians, que són els que fan servir les persones amb al·lèrgies o problemes respiratoris, no es poden netejar i s'han de canviar cada dos anys com a màxim.





Desinfecció del radiador de la unitat interior





Dins del split poden proliferar bacteris i fongs, així que cal desinfectar aquesta zona de l'aparell per evitar olors i problemes respiratoris.





Comprovació del desguàs de la unitat interior





Hem de comprovar que el circuit de desguàs funciona correctament, ja que si hi ha alguna obstrucció el nostre aire condicionat pot gotejar i perdre aigua. Depèn d'on estigui situat, pot produir greus desperfectes al sofà o a la televisió. Per això, és molt important que estigui sempre net.





Comprovació del radiador de la unitat exterior





Encara que estigui instal·lat a l'exterior pot ser que no sembli important, però cal que estigui net per tenir un bon intercanvi d'aire. A més, si no està en bones condicions pot produir sorolls. A nosaltres potser no ens causi cap molèstia perquè estem amb les finestres tancades, però pot ser que molesti els veïns.





Comprovació de les connexions elèctriques





Al fer una neteja general dels aparells de l'aire condicionat hem de comprovar que tots els cables i connexions elèctriques de la unitat estan en bon estat.

Fins aquí els passos bàsics sobre el manteniment de l'aire condicionat. Com veieu, no és molt difícil. Això sí, recomanem que periòdicament un professional revisi a fons el sistema d'aire condicionat per evitar grans avaries.





Utilitza l'aire condicionat de forma responsable





L'aire condicionat és molt important en zones càlides però el seu ús també ajuda a l'escalfament global. Per això, ens cal fer un ús responsable. Per a un ús adequat és recomanable fixar una temperatura al voltant dels 25 graus, ja que aquesta temperatura és més que suficient per aconseguir un ambient confortable.

És important no canviar constantment la temperatura, ja que això produirà un major consum elèctric. Tampoc t'oblidis d'apagar quan no el necessitis, no cal gastar més del compte.