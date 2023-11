En el acoso escolar tanto acosador como acosado necesitan ayuda

El bullying siempre ha estado presente en las aulas, con el paso del tiempo nos hemos ido sensibilizando y hemos tomado medidas para evitarlo a través de campañas. Cuando se produce el bullying afecta tanto al acosado como al acosador, al fin y al cabo son niños y necesitan ayuda.La cátedra de renovación pedagógica de la universidad de Girona está reflexionando sobre el entorno del bullying y realizarán este otoño su cuarta edición poniendo el foco en este aspecto. Entrevistamos al Director de la cátedra de renovación pedagócica de la UdG, Jordi Feu



- ¿El bullying siempre ha estado presente en las aulas?



Efectivamente, el bullying o el acoso siempre ha estado presente, es difícil cuantificar, si ahora está más o menos presente, pero si es verdad que se habla más y se denuncia más. Quizás el grado de bullying es diferente, pero siempre ha estado presente, esa violencia estructural que esta presente en nuestra sociedad de alguna manera se filtra en el instituto.



- ¿Realizará esta cuarta jornada durante el otoño en La Vall d'en Bas, pero cómo se lucha contra el bullying?



Es una cuestión difícil, muy compleja y dolorosa, de hecho este es el título de la jornada. Es muy necesario afrontarlo antes que nada, no hay recetas mágicas y a veces se carga contra la escuela, pero precisamente el acoso utiliza caminos casi invisibles y es difícil verlo por parte de los profesores o padres. El primer modo de afrontar tema es hablando, es decir, poner el tema sobre la mesa de los claustros en las escuelas, institutos o cátedra, es una buena manera de sensibilizar el tema para poder tratarlo. Existen muchas estrategias y una de ellas son las prácticas restaurativas.



- ¿Tan el acosador como el acosado necesitan ayuda?



Si, necesita ayuda la víctima, pero también al acosador porque no deja de reproducir una práctica que él había sufrido con anterioridad. Por tanto, esta persona también necesitaría atención porque el acosador no se siente reconfortado actuando de esta manera.