Torna la “Festa del cinema” amb entrades a 3.5 euros

La festa del cinema torna aquest dilluns i fins al proper dijous amb entrades a 3.50 euros per a totes les pel.lícules de la cartellera. A La Linterna hem parlat amb la Pilar Sierra, que és la directora general del gremi d'empresaris de cinemes de Catalunya, qui ens ha explicat aquesta iniciativa: “El que volem és donar un regal a tota la gent a la que li agrada el cinema. És una festa, tenim entrades a 3.50 euros, i també volem recuperar aquests espectadors que encara no han tornat a les sales, volem que tornin a agafar l'hàbit d'anar al cinema”. És evident que el nombre d'espectadors a les sales de cinema ha caigut. La pandèmia va fer molt de mal, però no va ser l'únic factor a tenir en compte, com ens explica la Pilar: “Està costant que la gent torni al cinema. Molta gent que venia abans al cinema amb certa regularitat, i no tots han tornat. És cert que a mesura que hem deixat enrera el 2020, 2021 i 2022 han augmentat els espectadors. Però si que hi ha més desordre a l'hora d'estrenar pel.lícules, algunes de les quals s'han estrenat directament a les plataformes, o passen molt menys temps a les sales. Tot això ja torna a ordenar-se, mica en mica, i confiem en que si no aquest any, com a molt l'any que ve tornem a tenir els espectadors que teníem abans de la pandèmia. El cinema és un hàbit cultura que no s'ha de perdre, i que no es pedrà.”. Aquesta és la vintena celebració de la Festa del Cinema, que es va celebrar per primer cop al 2009. S'espera superar les dades de la darrera edició, la d'octubre del mes pasast: “Sí, esperem superar-les perquè el tarannà és més positiu”.