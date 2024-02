La sequera ens està obligant a tots plegats a prendre mesures d'estalvi. S'ha reduit el consum d'aigua en sectors com l'agricultura o la indústria, tampoc no es podran omplir aquest estiu les piscines privades, i hi ha empreses que s'estan avançant a l'arribada massiva de turistes perque la situació no es descontroli. Parlem per exemple dels hotels, que comencen a buscar i aplicar mesures imaginatives per concienciar als turistes de que la situació és extrema i no es pot desaprofitar ni una gota d'aigua, Yolanda Bernal



Un d'aquests hotels que ha pres la iniciativa és el Yurban Trafalgar de Barcelona. Aquest hotel, desde fa 3 setmanes llença un repte als clients: dutxar-se en 4 minuts. I per això, a la dutxa de cada habitació hi ha un rellotge de sorra perquè puguin anar controlant el temps. Perquè ens fem una idea, 4 minuts de dutxa equivalen a 80 litres d'aigua. L'Iñigo Orbaneja és el director del Yurban Trafalgar i ens ha explicat el perquè d'aquesta iniciativa.

Cada vegada són més hotels els que s'apunten a mesures com aquésta, d'estalvi d'aigua. L'Iñigo Orbaneja té clar que són mesures que, més enllà de la situació de sequera que estem patint, han vingut per quedar-se.





Altres mesures que estan prenent, per exemple, instar a que no es demani el canvi de tovalloles cada dia o amb missatges inistint en què les petites coses són importants.

Doncs desde fa 3 setmanes, els clients d'aquest hotel de Barcelona es troben un relloge de sorra a la dutxa, amb aquest repte de dutxar-se en 4 minuts. Però quina és l'acollida? Què diuen aquests clients?

L'acollida de moment està sent molt bona. La majoria de clients estan molt concienciats. Hem parlat amb el Harry, qué és un client alemany, i en el cas particular, diu que amb 4 minuts té de sobres.

El Harry valora molt positivament les mesures que pugui prendre aquest hotel de Barcelona, però qualsevol altre també. Qualsevol estalvi d'aigua, per petit que sembli, és benvingut. La majoria de clients, pel que ens diuen desde l'hotel Yurban, estan seguint aquest repte de dutxar-se en 4 minuts. Ho confirmarà, en qualsevol cas, la propera factura.