Refugio Puro Amor, l’associació que recull rates i coloms del carrer per donar-los una nova vida

Coloms i rates són animals que no gaudeixen de la simpatia de la majoria de barcelonins. L‘Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) els considera una plaga i tracta de controlar-los amb mètodes diversos. Però hi ha qui creu que aquests animals mereixen un tracte millor. És el cas de l’associació Refugio Puro Amor, que es dedica a rescatar exemplars que troben ferits al carrer per tenir-ne cura.

“La gent empatitza amb els animals domèstics però no amb els de carrer. Nosaltres quan vam acollir el primer colom vam poder conèixer aquests animals de veritat“, ha explicat Quim Moreno, fundador de l’associació . De moment, fan les acollides d’animals a casa, on ja han tingut més d’un centenar de coloms i una rata. Aquests joves que s’ocupen del santuari compten amb 400 persones que col·laboren mensualment amb aportacions econòmiques per ajudar aquests animals.

L’objectiu d’en Quim i la Tarkya és reintroduir la majoria d’exemplars possibles, per això procuren que tinguin poca empremta humana. Els animals amb problemes crònics que ja no poden sobreviure se’ls acaben quedant: Sobre la transmissió de paràsits o malalties, la Tarkya i en Quim expliquen que cap dels membres del grup que ha estat en contacte amb els animals ha emmalaltit, i que, de fet, desparasiten els animals. Tot i això, l’Agència de Salut Pública de Barcelona recorda en la seva documentació de prevenció que els múrids, és a dir, rates i ratolins, poden transmetre malalties. També els coloms poden portar bacteris perjudicials. El Refugio Puro Amor fa difusió dels rescats i l’evolució dels animals que cuiden a les xarxes socials, especialment a TikTok, en què els seus vídeos no paren de guanyar visualitzacions. També es dediquen a donar consells per tenir cura d’aquests tipus d’animals i a desmentir falsos mites.

Les incidències per rates i coloms es mantenen estables

Un bon indicatiu per conèixer com evoluciona la presència d’aquests animals a la ciutat és comprovar el nombre de queixes i incidències que rep l’Ajuntament, que cada any es compten per centenars. Segons les dades disponibles fins al juny, aquest 2023 hi ha hagut 703 incidències referents als rosegadors i 652 als ocells. Són xifres lleugerament inferiors a les del mateix període del 2022.

Tantes rates a Barcelona com tots els habitants de Ciutat Vella i Sant Andreu sumats

Segons un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona l’any 2016, a Barcelona hi viuen prop de 259.000 rates. Això equivaldria aproximadament a tota la població dels districtes de Ciutat Vella i Sant Andreu sumades. O una mica menys que tots els habitants de l’Eixample. El símil amb els coloms es pot fer a les Corts, on tenen un nombre de població comparable als 85.000 coloms que habiten la ciutat.

@REFUGIOPUROAMOR