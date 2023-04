Posen a la venda 300 butaques dels antics Cinemes Texas per recaptar fons per al projecte

Els responsables dels nous Texas han posat a la venda butaques de l’antic cinema. L’objectiu és recaptar fons pel projecte de reobertura de l’espai i per això han fet una crida a les xarxes socials. En total han posat a la venda 300 d’aquestes cadires, que es poden comprar per 70 euros. Si algú en vol dues, el preu es rebaixa fins als 120 euros. Les butaques, de color vermell, tenen una mida de 60 x 55 x 100. Segons ha explicat Issona Passola, una de les impulsores del nou Espai Texas, la iniciativa ha tingut molt bona rebuda i ja en tenen 200 de col·locades: “Les persones interessades a adquirir-ne alguna poden contactar per correu electrònic amb els responsables del Texas, al correu info@espaitexas.cat. Les butaques estan en perfecte estat, però la sala on són ara s’ha de reconvertir en el nou teatre i cal canviar-les per motius tècnics". Algunes personesja han mostrat interès per adquirir-ne alguna,"fins i tot hi ha gent que ens ha dit que n’haurien volgut però no saben on encabir-les”.La venda de les butaques forma part de la campanya de micromecenatge que es va engegar fa unes setmanes per fer realitat el nou espai Texas, que vol obrir el mes d’octubre i que estarà dedicat a les arts escèniques.

Història dels Texas

La història dels Cinemes Texas es remunta al 1910, quan va obrir a l’antic solar que havia acollit el Centre Recreatiu la Valkyria. Aleshores es deia Cinema Bailén. Durant la Guerra Civil es va convertir en un menjador infantil. No va ser fins al 1940 quan va recuperar l’activitat cultural amb el nom de Cinemes Texas. A mitjans dels 90 es va transformar en una sala multicinema, els Lauren Gràcia, que van tancar el 2013. Un any més tard, el cineasta Ventura Ponsel va reobrir.L’arribada de la pandèmia i els problemes econòmics van forçar-ne el tancament i ara engegarà una etapa nova.