ONG'S Solidaries denuncien que un milió de persones que viuen a Catalunya no podran votar

Prop d'un 10% dels ciutadans que viuen a Catalunya no podran votar en les eleccions municipals del 28 de maig, segons denuncia la Coordinadora d'ONG Solidàries. La llei no els ho permet perquè no tenen nacionalitat espanyola i, en els casos en què podrien votar, els obliga abans a inscriure's en el cens, un tràmit que la gran majoria no fan. La Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines denuncia que en localitats com Salt, al Gironès, la xifra d'exclosos del procés electoral s'enfila fins al 30%: un de cada tres ciutadans no podran votar el seu alcalde.

A Catalunya tenen dret a vot 5 milions i mig de persones que tenen la nacionalitat espanyola i són majors d'edat. També poden votar els ciutadans de la Unió Europea i els nacionals de països que tenen acords de reciprocitat amb Espanya.

En canvi, hi ha uns 660.000 ciutadans que n'estan exclosos perquè són migrants o fills de migrants.

Girona, la més afectada

Les comarques gironines tenen un 14% de població sense dret a vot, 4 punts més que la resta de Catalunya. Per això la Coordinadora d'ONG Solidàries ha posat en marxa una campanya de denúncia anomenada "On voto?".

Consideren que aquesta situació fa que la composició política dels ajuntaments no representi la realitat sociodemogràfica dels municipis. Com a exemple d'això, posen la ciutat de Salt, al Gironès.

Salt se situa al capdamunt del rànquing de municipis on hi ha més gent exclosa de les eleccions municipals, però, a Figueres, el percentatge de gent sense vot arriba al 27 per cent, i a Girona, Santa Coloma de Farners i Olot freguen el 20 per cent.