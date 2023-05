Amb el mes de maig ha començat la temporada oficial de casaments. Un sector, molt castigat per la pandèmia però que afronta aquest 2023 amb bones perspectives, tot i que molts negocis, per culpa de la covid i les restriccions, s'han quedat pel camí. El sector parla de canvi de tendència en els darrers anys.... els casaments són cada vegada més íntims i moltes parelles s'han d'estrènyer el cinturó... Yolanda Bernal





Un canvi de tendència que ens ha confirmat el Santi Carda, que és membre de l'Associació d'empreses de gestió d'esdeveniments i casaments. D'entrada, moltes parelles ja no s'encarreguen directament de tots els preparatius del casament, per estalviar-se maldecaps, i contracten un professional que ho gestioni tot. Un altre canvi és que a les celebracions no es convida tanta gent i per tant el pressupost és més ajustat. Un casament amb uns 100 cent convidats ens podria costar entre 20 i 30mil euros.





La nova temporada de casament s'afronta amb més tranquilitat però sense llençar cohets. I és que les empreses que han sobreviscut a la pandèmia, ara arrosseguen molts deutes.





El que està clar és que hi ha tradicions que no canvïen, els casaments continuen estan de moda, això no hi ha pandèmia ni crisi que ho freni, i si no li diguin a la Carolina, que està a punt de donar-se el sí vull.......





De fet es casa d'aquí a poques setmanes, a principis de juny. Preparar-ho tot, a ella i a la seva parella, els hi ha portat 5 mesos intensius. Ja ho tenen tot a punt, però la Carolina ens ha explicat que hi ha cosa que li ha portat més problemes dels que pensava:

Dèiem abans que un casament estàndar, amb uns 100 convidats, ens podria costar entre 20 i 30 mil euros. La Carolina explica que han intentar aconseguir un equilibri entre totes les despesses.

I la pregunta del milió: quants diners hem de donar si ens conviden a un casament? Tot dependrà de la confiança i del nivell de la cerimònia, però com a mínim, si volem quedar bé, no hauria de baixar dels 150 euros per persona.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado