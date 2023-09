Només el 7,6% de pacients amb covid persistent s'havia recuperat al cap de dos anys

El sexe, les malalties prèvies o el nivell d'estudis són factors de risc de patir i recuperar-se de la covid persistent. Concretament, les dones i les persones amb antecedents de malalties autoimmunes tenen més probabilitats de desenvolupar-la.

Aquesta és la conclusió d'un estudi de l'Hospital Germans Trias i Pujol que s'ha publicat aquest dimarts a la revista "The Lancet Regional Health-Europe". L'objectiu d'aquesta recerca és millorar la prevenció i el tractament de les persones afectades per la covid persistent.

S'estima que entre un 5 i un 10% de les persones diagnosticades amb la covid-19 continuen presentant símptomes mesos després de la infecció. A Catalunya hi ha 13.000 persones diagnosticades amb la covid persistent.

Les dones i les persones amb comorbiditats, les més afectades

En l'estudi es va observar 548 persones que van passar la covid-19 feia més de dos anys. 207 s'havien recuperat totalment i 341 van desenvolupar covid persistent.

A partir de l'anàlisi d'aquests dos grups, es va identificar que les dones, les persones amb malalties autoimmunitàries, o les que tenen símptomes de fatiga, taquicàrdia o alteracions cognitives durant la covid-19 tenen més risc de desenvolupar la covid persistent. I, a més, tenen menys probabilitat de recuperar-se'n amb el temps.

D'altra banda, una altra conclusió de l'estudi és que els homes amb estudis superiors tenen menys probabilitats de desenvolupar la covid persistent.

Un percentatge molt baix es recupera de la covid persistent

L'estudi també revela que, de totes les persones de l'estudi amb covid persistent, un percentatge molt baix --un 7,6%-- es va recuperar els primers dos anys de la malaltia.

Els homes i les persones amb símptomes com la falta de gana o l'alteració del gust i l'olfacte són el grup amb més probabilitats de recuperar-se'n. També les persones amb malalties cardiovasculars o que haguessin estat ingressades a l'UCI per la covid-19.

En canvi, les persones que presenten símptomes com el dolor muscular o la taquicàrdia, tenen menys probabilitats de recuperar-se de la covid persistent.Una de les conseqüències de la pandèmia de coronavirus que va començar fa tres anys són els casos de covid persistent. A Catalunya se n'han diagnosticat 13.000 casos, però n'hi poden haver molts més: costen de diagnosticar i no hi ha un tractament unificat.

Els símptomes més freqüents són la fatiga, la dificultat per respirar o problemes cognitius. Es calcula que entre el 20 i el 30% de les persones que pateixen la malaltia tenen dificultats per fer les seves activitats quotidianes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado