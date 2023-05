Menjadors escolars més sans i sostenibles

El projecte Menjadors més sans i sostenibles és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que promou una alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a l’escola com a casa. Per això, proposa menús escolars amb menys carn vermella o processada i més proteïna d’origen vegetal, i promou productes de proximitat i de temporada. La proposta també vol incorporar més amanida en la guarnició i fruita fresca en les postres, i insisteix en la importància d’utilitzar oli d’oliva per amanir i cuinar, així com en oferir productes integrals. L’Equip de Salut Comunitària de l’ASPB proporciona assessorament i formació per la implementació del projecte a les escoles.

Les escoles, i en particular els menjadors escolars, juguen un rol important en l’alimentació d’infants i adolescents, no només garantint-los accés a una alimentació saludable i sostenible, sinó com una eina d’aprenentatge i formació, i com a nexe d’unió de tota la comunitat educativa: professionals, alumnat i famílies.

Així, el motiu per promoure aquestes noves dietes és triple:

Promoure dietes més saludables: l’evidència científica mostra que les dietes hipercalòriques amb excés de proteïna d’origen animal, greixos saturats, productes ensucrats i ultra processats tenen efectes negatius en la salut i incrementen el risc de patir malalties. Sabies que… les enquestes actuals indiquen que la població infantil i adolescent fa un consum excessiu d’aquests aliments i un 80% no menja la quantitat de fruita i hortalissa recomanada?

l’evidència científica mostra que les dietes hipercalòriques amb excés de proteïna d’origen animal, greixos saturats, productes ensucrats i ultra processats tenen efectes negatius en la salut i incrementen el risc de patir malalties. les enquestes actuals indiquen que la població infantil i adolescent fa un consum excessiu d’aquests aliments i un 80% no menja la quantitat de fruita i hortalissa recomanada? Combatre l’emergència climàtica a través de la promoció de menús amb més presència de llegums, fruites i hortalisses i afavorint la reducció del consum de proteïna d’origen animal, fent alhora els centres educatius més sostenibles. Sabies que… el sistema alimentari es responsable d’entre el 21-37% dels gasos amb efecte hivernacle?

a través de la promoció de menús amb més presència de llegums, fruites i hortalisses i afavorint la reducció del consum de proteïna d’origen animal, fent alhora els centres educatius més sostenibles. el sistema alimentari es responsable d’entre el 21-37% dels gasos amb efecte hivernacle? Enfortir l’economia local i de la nostra pagesia i contribuir a la bona salut dels nostres ecosistemes a través d’augmentar el consum d’aliments de proximitat, frescos, de temporada i produïts de manera respectuosa amb l’entorn.Sabies que… el 73% de la ciutadania té en compte la proximitat del producte?

L’objectiu, en definitiva, és promoure un model d’alimentació més saludable i sostenible que tingui cura de la salut de les persones, dels territoris i del planeta a la vegada.