L'OMS posa punt final a més de tres anys d'emergència internacional per covid

L'Organització Mundial de la Salut ha aixecat l'emergència internacional per coronavirus, que estava declarada des del 30 de gener del 2020

Com afecta la decisió a Catalunya?

L'anunci de l'OMS és, sobretot, simbòlic pel que ha significat la pandèmia els últims anys, sobretot durant el 2020 i el 2021. A efectes pràctics, a Catalunya comportarà ben poca cosa. Fa un any que el Departament de Salut gestiona el covid com qualsevol altra infecció respiratòria. Ja no es fan proves a tothom ni cal confinar-se. A més, fa un mes i mig es va desactivar ja la fase de prealerta del Procicat i ja no hi ha un dispositiu de vigilància específic per a la malaltia.

L'OMS, però, avisa que el covid no ha acabat i que encara s'ha d'estar alerta per si apareix alguna variant que fa tòrcer les coses. Tedros Adhanom ha demanat no deixar-se endur per l'eufòria. De fet, malgrat que no sigui una emergència, l'organisme crearà un comitè de revisió que anirà analitzant la situació del virus.

Més de 700 milions de casos a tot el món

L'OMS va decretar l'emergència de salut pública mundial el 30 de gener del 2020. L'11 de març del mateix any es va qualificar de pandèmia. Pocs dies després, aquí ens tancàvem a casa. Primer, el 13 de març, el Govern anunciava el confinament de la conca d'Òdena, i l'endemà, el president espanyol, Pedro Sánchez, decretava l'estat d'alarma.

Des de llavors, s'han diagnosticat més de 765 milions de casos a tot el món. Una xifra que podria ser encara molt més alta, perquè a l'inici de la pandèmia es feien molt poques proves. I des de fa mesos que també se n'han deixat de fer.



A tot el món, també han mort de covid set milions de persones, però l'OMS assegura que en podrien ser moltes més, fins a 20 milions. Pel que fa a Catalunya, des que es va morir la primera persona, el 6 de març del 2020, n'han mort gairebé 30.000. Va ser entre el març i l'abril del 2020 quan n'hi va haver més, amb pics de 300 diàries. A l'estat espanyol han mort més de 120.000 persones. Pel que fa a la vacunació, a tot el món s'han administrat més de 13.000 milions de dosis, més de 100 milions a Espanya.

La mascareta deixarà de ser obligatòria a farmàcies, hospitals, CAP i residències “aviat”

En canvi, als centres sanitaris i sociosanitaris, amb una població vulnerable, considera que no estaria de més mantenir un temps més l’ús obligatori als espais comuns per evitar l’entrada de virus a través de visitants i treballadors, encara que tampoc durarà gaire temps, sempre que les persones amb una malaltia respiratòria “garanteixin” que la utilitzaran. Si aconseguim mantenir aquesta cultura de protegir els altres, jo crec que això canviarà aviat i que l’obligatorietat de les mascaretes s’eliminarà.

De fet, els espais relacionats amb la salut són els únics on encara és obligatòria la mascareta després que al febrer s’eliminés l’obligatorietat de dur-la al transport públic i just fa un any, a l’abril del 2022, deixés de ser-ho també en els interiors.