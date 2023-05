L’OCU denuncia que a Catalunya el temps d’espera mitjà per veure el metge de família és de gairebé set dies

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha denunciat que a Catalunya el temps d’espera mitjà per veure el metge de família és de gairebé set dies. Concretament la demora se situa en els 6,9 dies hàbils, la xifra més elevada de tot l’Estat. Així es desprèn d’una enquesta que l’OCU ha elaborat entre el 15 de març i el 2 d’abril i en la qual hi han participat 2.261 persones. Aquest termini és molt superior a les 48 hores d’espera màxima que les comunitats autònomes i el ministeri de Sanitat van fixar ara fa quatre anys a través del Marc Estratègic per a l’Atenció Primària. De fet, només el 32% d’aquestes cites compleix actualment aquest compromís, segons l’OCU.

L’enquesta de l’OCU té en compte només els dies hàbils, aquells en què el Centre d’Atenció Primària està obert, i comença a calcular l’espera a partir de l’endemà en què es demana una cita presencial amb el metge a través del web del Servei de Salut o l’aplicació per al mòbil. Així, Catalunya i la Comunitat de Madrid estan al capdavant de la classificació, amb 6,9 i 5,7 dies de demora respectivament.

A Catalunya, a més, en el cas de cita telefònica, l’espera se situa en 5,5 dies, i pel que fa a les consultes presencials amb infermeria, la demora és de 3,9 dies, també la més alta en comparació amb altres comunitats autònomes.





OCU llança la campanya Més qualitat, menys esperes per a exigir cita en menys de 48 hores en Atenció Primària, tal com van acordar els propis serveis públics de salut. Però també perquè l'atenció del metge de família comprengui un temps mínim de 10 minuts per pacient, una reivindicació històrica de l'organització i les associacions professionals sanitàries. Uns terminis que, a més, haurien de poder consultar-se de manera pública. OCU considera que ha arribat l'hora de començar a reforçar les plantilles, alliberar-les de càrregues burocràtiques i prestigiar de nou l'especialitat de metge de família, el servei més bàsic de la sanitat pública.