La lluita contra les bosses de plàstic tradicionals ha portat un boom de les bosses de roba, d'entrada més sostenibles. Es calcula que cadasqú de nosaltres pot tenir entre 5 i 10 d'aquestes bosses de roba a casa. És veritat que es poden reutilitzar però fins i tot les bosses de cotó orgànic deixen una petjada ecològica, la seva producció també té un impacte. Yolanda Bernal





No hi ha res sostenible 100x100 per tant, el millor consell és tenir només les bosses que hem d'utilitzar, no acumular-ne. Isaac Peraire és el director de l'Agència Catalana de Residus i ens ha explicat que tot el que es produeix té un efecte en el medi ambient:

Dins de l'àmplia gamma que hi ha de bosses de tela, la més recomanable és la de cotó orgànic. I és molt important què fem amb la bossa quan l'hem de llençar. L'hem de deixar a la fracció del tèxtil, no a qualsevol contenidor. Precisament pel que fa al reciclatge de roba, ens queda molta feina a fer. Només reciclem l'11% del tèxtil.

Queda clar que el millor residu és el que no és genera, i si l'hem de produir, sobretot que es pugui reutilitzar. En el cas de les bosses de roba, per compensar els efectes de la seva fabricació les hauríem d'utilitzar, cada dia, durant 54 anys.

Tot i que s'ens hagi plantejat com la millor opció contra el plàstic, la fabricació de bosses de tela pot tenir pitjors conseqüències. Cristian Castillo és professor d'estudis econòmics de la UOC, i posa aquest exemple:

Està clar que tots tenim bosses de tela a casa. Què hem de fer.... utilitzar-les al màxim i si cal, compartir-les.

A Espanya, un 65% dels consumidors fan servir bosses reutilitzables per anar a comprar. Un 13%, bosses de paper i encara un 15%, bosses de plàstic.





Ecosol es consolida com a gestor de residus tèxtils

Gràcies a l'optimització de rutes per la gestió dels 136 contenidors de recollida de roba que disposa a la Diòcesi de Girona i a través de la botiga Moda re



Ecosol ha rebut durant el 2021 el suport de la Convocatòria - Càritas Moda re en el marc de la col·laboració de Càritas Espanyola amb el Grup Inditex. L'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona ha pogut ampliar la seva capacitat de recollida de residus tèxtil gràcies a l'adquisició de 20 nous contenidors. A més a més, s'ha obert la primera botiga Moda Re al carrer Maluquer Salvador de la ciutat de Girona.



Pel que fa als objectius socials plantejats, durant el 2021, en l'àmbit de gestió de residus tèxtils, s'ha donat feina a quatre persones en procés d'inserció i una d'estructura a Ecosol. Pel que fa a la cooperativa Avancem Santa Clara, tres persones estan en procés d'inserció i una d'estructura per la gestió de la botiga.



També ha estat possible reprendre les insercions de persones participants en el mercat laboral ordinari. Set persones en procés d'inserció han rebut ofertes d'ocupació a través de la prospecció laboral realitzada per l'empresa i l'entitat promotora. Actualment, una d'elles ja ha assolit una feina al mercat laboral ordinari.







