La Linterna Cope Catalunya i Andorra 29 setembre 2023

Avui a La Linterna Cope Catalunya i Andorra;

Dormir bé es un signe de bona salut i més en els temps que corren. Els estudis posen de manifest que el 58% dels espanyols considera que dorm malament . 3 de cada 10 asseguren que pateixen insomni. L´altre cara de la moneda és la de la gent que dorm massa i que pot tenir efectes negatius en la salut. Avui posen el punt de mira en els que dormen massa.









Doctor Francisco Segarra , Especialista Europeu en medicina del son .





En temps d´incertesa econòmica, el sector de l´energia ofereix noves oportunitats laborals . Els joves ho tenen clar, la gran majoria volen ser creadors de continguts i professions com la de periodista cada cop te menys adeptes. Quines són les professions amb projecció i futur laboral?





Guillermo Martínez, , Executive Manager de LHH Recruitment solutions del Grup Addecco.









* Ja a la venda les entrades per a la feta del cine 2023 . Els amants del setè art podran anar al cinema per només 3,5 euros entre el 2 i el 5 d´octubre. A diferència d´altres edicions , en aquesta ocasió ja no caldrà registrar-se en lloc per poder adquirir les entrades amb descomptes.







Luís Gil Palacios, Director General de la Federación de Cines de España.