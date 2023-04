Les floristeries de Barcelona ja preparen el Sant Jordi 2023 amb l’aposta per les roses d’autor

Tor a punt per la Diada de Sant Jordi 2023 a Barcelona .Els floristes ja estan ultimant els detalls de cara a la venda de roses. Si bé les roses no arribaran als negocis fins dimecres, 19 d’abril, les floristeries ja han comprat tots els elements decoratius i aquests dies els estan preparant per poder agilitzar la venda del dia fort, és a dir, diumenge vinent.

L’aposta dels floristes: la rosa d’autor

Des del Gremi de Floristes de Catalunya són conscients que la inflació acabarà influint en el preu final de la rosa de Sant Jordi. De totes maneres, el seu president, en Joan Guillén, assegura que: “El preu de la rosa estarà una mica per sobre del preu de l’any passat, especialment per la inflació i l’encariment a tot arreu. Després està el valor afegit que nosaltres li donem, quan algú ve i s’enamora d’una rosa aquest és el nostre valor afegit. I aquesta creativitat i aquests muntatges que estem fent és el que es coneix com a rosa d’autor i cada floristeria oferirà el seu disseny propi”.

Segons Guillén, el preu de la rosa de Sant Jordi començarà a partir dels cinc o sis euros, però el president dels floristes assegura que no caldrà patir.

Diumenge no juga a favor dels floristes

Tot i que les floristeries podran treure una parada al carrer des de dissabte, 22, des del gremi tenen clar que el fet que Sant Jordi caigui en diumenge no els juga a favor. En Joan Guillén ho té clar, “és un fet innegable que en caure en diumenge els hàbits dels ciutadans canvien molt, igual estan a la segona residència, se’n van fora”.

En el cas de les empreses ja no faran “allò tradicional de la compra de la rosa als seus treballadors i tot això ens afectarà una mica”, assegura. Malgrat aquests entrebancs des del Gremi de Floristes es mostren optimistes i creuen que aquest any hi ha moltes ganes de Sant Jordi, potser no s’arriba a la fita dels 7 milions de roses, però de ben segur que s’hi aproparan.