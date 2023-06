L'11 de juny arriba l'Embotona't Festival al Poble Espanyol

Avui hem parlat amb la Núria Pedrola, la directora del Festival Embotona't, una festa familiar, i un nom que surt, segons ens explica la Núria: “Perquè el motor del festival és la companyia de conta contes el botó màgic, una companyia inclusiva, formada per persones amb discapacitat intel.lectual, i volem que tothom formi part i participe amb molts botons... i vam dir: Embotona't”. El Festival serà al Poble Espanyol: “Fa 20 anys que tenim un taller ocupacional d'artesania al Poble Espanyol, tenim un vincle de fa molts anys. A més el primer teatre on es va estrenar “el botó màgic” va ser el teatre del Poble Espanyol, per nosaltres és un lloc enrtanyable i que ens estimem moltíssim” .Serà el dia 11 de juny, quan podrem veure aquest esdeveniment cultura destinat a un públic familiar: “A tots els nens i nenes i les seves famílies. És un dia, intensiu, tot concentrat, des de les 10.30 que obrim portes fins a les 19.00h. Tindrem quatre escenaris, un principal amb concerts, on hi haurà la Dàmaris Gelabert, entre d'altres, i el tancament el farem amb la Sara Roy i el Botó Màgic. També hi haurà un escenari a la plaça, on hi hauran conta contes, i tindrem la col.laboració del Mic del Super 3, hi hauran espectacules itinerants a la plaça, hi haurà teatre, i per la tarda una sessió de cinema relaxat. Com veieu hi ha coses per tothom... i també una barra perquè passin els pares, per descomptat!” Un festival on tothom té cabuda, les entrades es van posar a la venda fa uns dies, i encara es poden comprar al web del festival: embotonatfestival.com