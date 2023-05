Impacte de les incidències a Rodalies des de l’inici de l’any

La Cambra de Barcelona posa en marxa la campanya #ReclamemElDèficitper denunciar el dèficit fiscal i com la manca d'inversió a Catalunya afecta el benestar social de la població i l'impuls de l'economia.

l caos a l’enclavament ferroviari de Gavà a causa de l’incendi d’un quadre de senyals torna a posar en relleu els dèficits de la xarxa ferroviària catalana, derivats principalment de la falta de finançament per part de l’Estat. La falta d’un ferrocarril eficient a Catalunya no és només un problema en un context d’emergència climàtica, sinó que té un impacte negatiu en la competitivitat de l’economia. És per això que la Cambra de Barcelona posa en marxa una campanya per denunciar la manca d’inversions en infraestructures a Catalunya per part de l’executiu central i quantificar quina és la seva afectació en el territori.

Sota l’eslògan Reclamem el dèficit la corporació denunciarà diàriament els greuges d’inversió que pateix el país i les seves conseqüències sobre l’economia i les persones. De fet, en els primers dies de la campanya es posarà el focus en el desgavell ferroviari que dia rere dia pateixen milers d’usuaris de la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya. En particular, les pantalles de l’edifici de Diagonal i els perfils socials de la Cambra denunciaran que, segons estimacions de la corporació a partir de dades de Renfe, des de l’1 de gener les incidències més rellevants a la xarxa de Rodalies de Catalunya han afectat un total de 856.709 desplaçaments i s’han traduït en 520.810 hores perdudes, que és l’equivalent a més de 65.000 jornades laborals a temps complet.

Unes xifres que s’incrementaran notablement en els dies vinents, ja que avui dia encara no hi ha cap previsió clara del restabliment al 100% de la incidència que afecta l’estació de Gavà, localitzada en un tram clau de a la xarxa i que afecta diàriament fins a set línies de Rodalies i Regionals. A hores d’ara, només es permet la circulació en el tram afectat de tres trens per sentit i hora, dos de Rodalies i un Regional, per la qual cosa s’estima que l’avaria afecta diàriament uns 80.000 desplaçaments. De fet, entre el 2 i el 5 de maig aquesta incidència va afectar aproximadament 375.318 desplaçaments, fet que va suposar la pèrdua de 292.165 hores.

Ara bé, la campanya també reclamarà el dèficit crònic d’inversió en infraestructures a Catalunya per part de les administracions, que d’acord un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona requeriria una inversió de 45.000 M€ fins al 2030 per ser pal·liat.

Els grafismes exhortaran que Catalunya, tot i ser una de les principals economies,es veu sistemàticament castigada en la inversió pública estatal. A tall d’exemple, l’evolució històrica del grau d’execució mitjà de tota la inversió pressupostada als Pressupostos Generals de l’Estat per a Catalunya en el període 2015-2021 ha estat del 60,3%, quan a Madrid va ser del 128,7%.

El propòsit de l’acció és contribuir a fer pedagogia de les injustícies que pateix el país i com aquestes afecten el seu creixement i dinamisme. Amb la reclamació constant de xifres la corporació insisteix en el fet que els actuals greuges i la falta d’inversió afecten la possibilitat d’incrementar el benestar global de la població i l’impuls de l’economia. Per la corporació és clau revertir el més aviat possible la tendència i atendre les necessitats del territori per fer front als reptes que ens depara el segle XXI.