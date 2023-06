Els gossos de races considerades potencialment perilloses són els més abandonats

Els GPP, els gossos més abandonats

Els gossos d'aquestes races es van començar a abandonar de forma massiva fa uns deu anys, i van omplir les protectores de les àrees urbanes de Catalunya, i cada cop més, també de les rurals. Els GPP estan de moda i que hi ha una cria il·legal descontrolada d'aquestes races que està propiciant l'abandonament.

A més, molts dels seus propietaris els tenen sense xip, sense llicència i sense assegurança, i si els perden, no els van a recuperar per no pagar totes les taxes de recollida que els fan abonar. Ricard Adán , Veterinari diu que "El que ens estem trobant és que tant els gossos GPP com els no GPP cada cop ens estan arribant menys socialitzats, amb més problemes de comportament. Gossos que no poden estar amb altres gossos, o amb la gent. I les races catalogades com a potencialment perilloses, si estan ben educades i socialitzades amb les altres persones i nens no hi ha d'haver problemes."

"Qui és perillós és la persona, no l'animal" , assegura que el problema que ha propiciat aquests abandonaments són els cadells no volguts i els problemes de comportament, principalment. I davant de qualsevol conflicte, la gent, en comptes d'assessorar-se amb experts, quan la situació és molt greu, abandonen el gos. "Al final qui és perillós és l'humà que tens al costat, i no l'animal. Sempre hem estat en contra que es cataloguessin les races, perquè al final el problema es dona de forma individual, gos a gos, i no raça a raça." La clau per acabar amb aquest problema és perseguir i sancionar els particulars que crien il·legalment, que no identifiquen i que no censen, perquè estan generant impunitat, maltractament, sobrepoblació i centres d'acollida saturats. I apunta cap als municipis, que són els encarregats d'inspeccionar aquestes situacions, i en cas que sigui necessari, comissar els animals de companyia. A més, tenir centres de cria il·legals comporta sancions greus que poden arribar als 9.000 euros. Unes multes que han de posar els municipis o el Departament d'Acció Climàtica en cas de poblacions inferiors als deu mil habitants.