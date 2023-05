Els concerts de Coldplay a Barcelona inclouran llenguatge de signes

Els concerts del grupo Coldplay, que es faran la setmana que ve a l'Estadi Olímpic de Barcelona, comptaran amb interpretació de llengua de signes. L'associació sociocultural EnCantandes, serà l'encarregada de fer accesible els quatre concerts per a persones sordes. Avui parlem amb la Núria Martorell, que és codirectora de EnCantades, i que ens explica com va començar la seva història: “Fa quatre anys vam començar a fer concerts, entrevistes... amb artistes emergents, i poc després ja vam incloure la llengua de signes, i els concerts van passar a ser accesibles a persones sordes. L'any passat vam donar un pas de gegant, vam començar a fer col.laboracions amb festivals, i ens vam plantejar fer coses més grans, com la que farem ara amb Coldplay”. Però... com rep el públic el fet d'interpretar amb llengua de signes el que està passant a l'escenari? “Tothom s'emociona. Especialment les persones sordes, clar, perquè han estat excloses massa temps d'aquest tipus d'activitat, i el que és molt bonic és que les persones oïdores, a les que sempre tenim molt present, també gaudeixen molt, i ens han arribat a dir moltes vegades que gràcies a la interpretació del llenguatge de signes a vegades entenen més la cançó i els arriba més”. També li preguntem a la Núria com va arribar la proposta de Coldplay: “Vam sentir per la ràdio que Coldplay estava fent accesibles els seus concerts contactant amb entitats locals d'intèrprets de llengua de signes. Pensavaem que seria impossible d'aconseguir, però vam enviar un correu, vam trucar, ens van demanar enviar tota la informació, ens van investigar, van veure quin tipus d'associació som, qui són els nostres intèrprets, i finalment ho farem, i estem molt contents i realment emocinats”