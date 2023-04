Els productes que més es roben als supermercats catalans

El producte que més es roba als supermercats catalans són els licors, seguits de les escopinyes, la xocolata, el cafè i els productes per afeitar-se . L'empresa STC, una empresa especialitzada en elements de seguretat per combatre aquest tipus de furts , ha fet un estudi exhaustiu sobre els tipus d'articles predilectes per endur-se d'amagat, i sense pagar, a Catalunya i a la resta de Espanya. La llista varia una mica i entre els robatoris més habituals s'hi afegeixen els embotits ibèrics, el bonítol i els vins, ja que, al darrere del que es roba, hi ha un fet "cultural", segons el soci director de la companyia, Salvador Cañones. El 40% dels productes que es roben als supermercats són productes d'alimentació. I els preferits dels lladres són productes locals, gurmet, força cars i, sobretot, fàcils de revendre. Els furts representen un 2% del total de facturació d'aquests establiments, segons Cañones. A Catalunya, els lladres també tenen certa predilecció pel cava, un producte relativament fàcil de revendre i no sempre ben vigilat a les prestatgeries dels súpers. "Hem vist casos de persones que, amb brides lligades al cinturó, s'emporten 12 ampolles de cava", ha assegurat Cañones.

Gambes, llagostins i ibèrics, alguns dels preferits a altres zones

En canvi, a Astúries, el País Basc i Galícia, un dels productes més robats és el pop. A Cantàbria, per exemple, les gambes i els llagostins, i a Castella, l'embotit ibèric. A Extremadura, Ceuta i Melilla destaquen els furts d'oli d'oliva verge.

També crida l'atenció que a les Balears hi ha molts robatoris de productes locals, com el formatge de Maó o els licors locals, mentre que a Madrid i al País Valencià un dels productes més robats als supermercats són els gelats.

En general, els articles preferits dels lladres són productes locals, gurmet, força cars i sobretot fàcils de revendre.