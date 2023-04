Cereals amenaçats per la sequera: els pagesos temen perdre tota la collita per la falta d'aigua

Fulles seques i plantes espigades abans d'hora. La collita del cereal a la plana de Lleida està en perill greu per la manca d'aigua. En algunes poblacions ja donen per perduda la meitat de la producció d'aquest any i, si no plou aquest mes, es resignen a quedar-se amb les mans buides. Molts camps de cereals no donaran fruits perquè les altes temperatures han avançat l'espigat de collites com el blat, i ara s'estan assecant les fulles, just en el moment que necessiten més aigua.Els agricultors de secà estan francament preocupats. Les zones més afectades són a la comarca de les Garrigues, al Segrià i a la Noguera baixa .Per salvar la collita, consideren que caldria una pluja important i una baixada de les temperatures aquest mes d'abril. Els pagesos també estan molt preocupats per si no hi ha pluges i nevades durant la tardor i hivern i els pantans queden buits. Veuen perillar el reg que alimenta d'aigua més de 150.000 hectàrees de conreu d'arbres fruiters, vinya, oliveres o ametllers. Els agricultors demanen solucions com una política de regadius més sòlida, amb sistemes automatitzats. Els pagesos s'estan plantejant no sembrar els camps aquest any si no plou al llarg del pròxim mes i mig, perquè temen arriscar-se a pagar la sembra, molt enfilada de preu per la inflació, i després perdre-ho tot. Asseguren que si la sequera es manté el camp català podria patir la catàstrofe més gran dels últims 50 anys. Els pagesos avisen que ja han perdut el 80% del cereal i que suspendran els regs d’estiu, i pronostiquen un greu dèficit d’aliments i farratges Tan sols queden les finques de la Catalunya central, el Prepirineu i alguna altra zona, on els conreus encara tindrien alguna possibilitat si plogués en els pròxims dies .