El cèlebre pianista James Rhodes oferirà en el Festival Íntims de Casino Barcelona una mirada renovada

Fidel al seu posicionament com a espai d'oci global de la ciutat comtal, Casino Barcelona tornarà a celebrar enguany el Festival Íntims. Després de tres reeixides edicions, durant les quals es van esgotar les entrades en la totalitat de les actuacions, i d'una quarta edició que es va haver de cancel·lar a causa de la pandèmia, el festival de Casino Barcelona torna a escena amb una programació variada i de primer nivell que inclou artistes per a tots els públics. Com en la seva última edició (2020), el Festival Íntims mantindrà un format centrat exclusivament en els concerts i sense sopar previ. Aquest fet respon a la necessitat d'ampliar l'aforament per a absorbir la creixent demanda mantenint un caràcter íntim, per la qual cosa la capacitat màxima serà de 250 places. Així i tot, el públic que assisteixi als concerts gaudirà també de descomptes en alguns dels restaurants de Casino Barcelona, de manera que podran continuar vivint una nit plena de música en directe i gastronomia de qualitat. Així doncs, el cicle musical torna a la sala Cotton Club mantenint la seva essència i oferint la possibilitat de gaudir en acústic d'algunes de les millors veus de la música actual en un ambient íntim i elegant.



Aclamat per la crítica gràcies al seu estil propi, James Rhodes s'ha convertit en un dels principals divulgadors de la música clàssica a nivell mundial. El cèlebre pianista i escriptor britànic oferirà en el Festival Íntims de Casino Barcelona una mirada renovada i un format de concert totalment revolucionari i allunyat de les convencions de la música clàssica. El podeu veure el 17 de juny.

El pianista James Rhodes ha publicat el seu nou àlbum 'Vitamina C', sota el segell discogràfic Signum