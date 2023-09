Canvis en la T-Usual i la T-Casual a la tardor: on les podràs comprar i en quin suport?

Aquesta tardor desapareixeran definitivament les targetes de cartró amb banda magnètica de la T-Usual, la T-Casual, la T-Grup, i la T-Familiar, com ja va passar amb la T-Jove el mes de març passat.

Quan s'acabi l'any, tots aquests títols només estaran disponibles a la T-Mobilitat, un sistema recarregable i sense contacte, és a dir, quenoméscaldrà acostar la targeta o el mòbil a la pantalla en comptes de passar per una validadora de banda magnètica. La T-Mobilitat estarà en format mòbil i plàstic, com fins ara, però també en cartró.



Quins títols pots comprar a les màquines d'autovenda

Aquests bitllets, en el tradicional format de cartró i banda magnètica, es deixaran de vendre, i les màquines d'autovenda deixaran d'imprimir-los: només oferiran els títols T-mobilitat i T-usual. Aquestes targetes es dispensaran en un nou format de cartró, amb un xip per validar sense contacte, i seran recarregables.

La T-Mobilitat que dispensaran les màquines d'autovenda inclouran els títols de T-Casual, T-Grup i T-Familiar. No requeriran un registre previ, i per això no poden incloure la T-Jove o la T-Usual.

En el cas de la T-Usual, com que és d'ús personal intransferible, la màquina demanarà el DNI o el passaport en el moment de la compra.

Aquestes dues targetes que es poden comprar a les màquines també faran pagar el suport, 0,50 euros, un preu més baix que els 4,5 de la targeta de plàstic de la T-Mobilitat i l'euro que costa donar-se d'alta pel servei amb el mòbil.

La T-Mobilitat de cartró que ven la màquina es podrà recarregar. Permetrà la recàrrega de diferents títols, un cada vegada. És a dir, un cop se n'esgoti un, se'n podrà recarregar un de diferent, però no dos a la vegada. Per la seva banda, la T-Usual d'autovenda no acceptarà la recàrrega de cap altre tipus de títol.

Els usuaris podran seguir viatjant amb les targetes de cartró antigues que tinguin fins que aquestes s'esgotin o fins que caduquin el pròxim 15 de gener, atès que les màquines de validació magnètica seguiran admetent aquest tipus de bitllets.



Acostumar l'usuari al nou format

El nou sistema de validació sense contacte i amb targetes recarregables serà l'única forma d'accedir amb títols integrats al transport públic en un futur pròxim. A partir d'aleshores s'oferiran quatre modalitats, cadascuna de les quals admetrà uns títols integrats.

L'ATM no ha parlat de dates concretes, però amb la campanya "Aviat, només amb la T-mobilitat" presentada aquest dijous es vol acostumar al "canvi d'hàbits en la manera de comprar i validar" que suposa la transició a la T-Mobilitat en format targeta de plàstic o al mòbil.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Per accedir a la targeta personalitzada de plàstic s'han de donar d'alta de manera digital a través de les plataformes disponibles: T-mobilitat, TMB i FGC. Al cap de 5 a 10 dies, la rebran al domicili. Si s'opta per la validació a través d'un mòbil Android amb NFC --de moment no està disponible per a Apple--, la disponibilitat del títol serà immediata a través de les aplicacionsT-mobilitat, TMB App i FGC T-mobilitat.

Una implantació del 40% dels usuaris

El dia d'avui l'ús de la T-Mobilitat supera el milió de viatges al dia. Més d'un 70% són en format físic, i el 30% restant en versió mòbil.

Des del mes de març, la T-jove només està disponible en T-mobilitat, cosa que suposa que prop del 100% d'aquests ja viatgen amb el nou sistema de validació.

ATM calcula que la implantació del sistema frega el 40% sobre el total de validacions de l'ATM de Barcelona.

Actualment, gairebé tota la gamma de títols integrats de l'ATM de Barcelona es pot utilitzar amb el nou sistema sense contacte. Queda pendent la integració de la T-Usual per a persones en situació d'atur, la T-Verda i la T-dia, que ho faran els pròxims mesos. Segons l'ATM, el bitllet senzill continua igual.