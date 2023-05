El camp de Tarragona reclama que els trens de mercaderies vagin per l'interior

Avui marxem al camp de Tarragona, on s'està reclamant que els trens de mercaderies perilloses vagin per l'interior. Diuen que separar el transport de viatgers per la costa i el de mercaderies per l'interior suposarà beneficis per a tothom, principalment lluitar per un transport de mercaderies sense risc per la vida, la salut, el patrimoni històric i el natural. Parlem amb l'Eugeni Sedano, portaveu de la Plataforma de Mercaderies per l'Interior, qui ens explica que: "El tema és que al corredor mediterrani, per les comarques de Tarragona i fins a Castellbisbal a Barcelona, es va prendre una decisió, que comporta que les mercaderies passin per la costa. Nosaltres vam constituir aquesta plataforma, som més de 2.000 persones, i el que defensem és que el transport ferroviari de mercaderies, per fer-ho més sostenible i més eficient, cal que vagi per l'interior. La solució que hi ha ara és una mala solució. Perquè és utiltizat una via del segle XIX, dissenyada i construida al segle XIX per unir pobles i ciutats, per donar solució a les necessitats logístiques del segle XXI. Considerem que és una mala solució perquè aquesta via es col.lapsarà en molt poc temps. La saturació de la vida ve derivada de que pel nus de Vilaseca conflueixen les dues línies del corredor mediterrani: la línia litoral, la que ve de Cartagena i València, la línia central, que ve d'Algecires, Madrid.... i venen a parar totes a Vilaseca, i des d'aquí, per la costa, fins a Barcelona. I això és el que nosaltres denunciem, que per la mateixa via passaran trens de rodalies, trens de mercaderies d'ample ibèric, i tot això col.lapsarà la via, i els trens hauran de fer cua per tenir una ruta per on poder circular. I a més hem de tenir en compte que moltes d'aquestes mercaderies són mercaderies perilloses, i el fet que passin aquestes mercaderies, que tenen un risc, per pobles i ciutats, creiem que no és una bona sol.lució"