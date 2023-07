El xec escolar de 100 euros genera dubtes i recels a les famílies i les escoles públiques

Dubtes i recels davant l'anunci que les famílies d'alumnes que el curs que ve facin primària rebran un xec de 100 euros per a la compra de material escolar. L'ajuda, tot i ser ben rebuda en un primer moment per famílies i mestres, ha obert interrogants, perquè la majoria d'escoles públiques ja donen el material durant el curs. Sovint, és material socialitzat, que fa servir tothom, i que es compra amb la quota anual de les famílies. Els alumnes que el curs que ve faran primària, tant en escoles públiques com concertades, rebran dos vals de 50 euros cadascun a la bústia de casa. Aquests dies, les escoles han estat verificant les adreces postals, però temen que l'ajuda no arribi a tothom.

"Hi ha famílies que estan sota programes de protecció i nosaltres no en podem tenir l'adreça", explica Belén Tascón, Presidenta de Associació de Famílies d´alumnes de Catalunya.En altres casos es tracta de famílies amb molta mobilitat. "Hi ha un percentatge petit, relativament, de famílies que no hem localitzat", Hi ha dubtes sobre com funcionarà l'ajut.

Tascón considera que seria més adequat fer la inversió directament als centres: "Una manera d'abaratir les quotes de material socialitzat que fan algunes escoles públiques seria fer l'ingrés per alumne directament al centre i això ja té un impacte directe sobre la quota que paga la família cada any."

Les famílies rebran els xecs a l'estiu i els podran gastar fins a finals de novembre.



Rebuig de les AFA de més de 60 escoles públiques

Més d'una seixantena d'Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) de centres públics de la demarcació de Barcelona han rebutjat el xec perquè el consideren "electoralista". Asseguren que "no s'adequa als criteris d'equitat i igualtat d'oportunitats" i que no té "res a veure amb possibles solucions a la crisi inflacionista". Les famílies critiquen que tingui un caràcter "extraordinari, puntual i directe", lamenten que no vol resoldre els problemes d'"infrafinançament de l'educació pública ni els copagaments en particular" i que comporta destinar fons públics a la concertada. "No només suposa una transferència de fons públics a la concertada, fet que, en la forma que es doni, és totalment intolerable, sinó que lseva condició de xec, excepcional, puntual i directe, no pretén resoldre els problemes d'infrafinançament de l'educació pública ni els copagaments en particular, sinó que es tracta d'un pedaç." També consideren que es constata el desconeixement del funcionament dels centres quant al cobrament de les quotes.

Per tot plegat, exigeixen a la conselleria que es replantegi la mesura i que transformi aquest xec en finançament "adequat i directe" per als centres públics.