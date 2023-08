Una agència de viatges de Vilanova i la Geltrú, acusada d'estafar més de 80 clients

Els Mossos d'Esquadra investiguen la propietària d'una agència de viatges de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, per una presumpta estafa. L'agència està acusada de vendre vols i estades en hotels que mai no va arribar a contractar. De moment, una vuitantena de persones han denunciat ser víctimes, però els Mossos creuen que encara hi podria haver 50 afectats més. Ara per ara, una vintena de persones han presentat una denúncia a comissaria i es calcula que la quantitat estafada arriba a uns 60.000 euros.



Una estafa amb més de 80 persones afectades

Una de les estafades, la Sara, va decidir planificar un viatge amb aquesta agència per celebrar el 18è aniversari del seu fill. Li havien donat bones referències i es va arribar a gastar més de 2.000 euros.

Un cop va haver de fer el primer pagament el març, a l'hora d'abonar la segona part del cost, tot van ser excuses de la propietària, que no volia donar-li la documentació que demanava, ni dels vols, ni de l'hotel.

La Sara va decidir trucar a la companyia aèria, però la seva família no figurava entre els passatgers i tampoc existia el vol que suposadament havien contractat.

Un altre cas és el de la Verònica i el Sergi, una parella jove que va contractar els seus serveis el 2018 sense problemes. Aquest any, al gener, van decidir repetir amb aquesta agència per fer un viatge a Kènia, però quan faltaven poques setmanes per desplaçar-se fins al destí, la propietària també els hi va donar llargues per oferir-los la documentació i, en algunes ocasions, tampoc agafava al telèfon, expliquen.

Quan la parella es va presentar a l'agència per reclamar els documents es van endur una sorpresa. L'agència feia dies que estava tancada.

Les víctimes han creat un grup de WhatsApp anomenat "Afectados FG Viajes" per organitzar una estratègia defensiva davant d'aquesta estafa, que ja està en mans d'advocats.

L'advocat dels afectats, Eric Ventura, afegeix que també hi ha hagut casos en què algunes persones sí que s'han pogut desplaçar fins al destí, però que un cop allà no tenien l'hotel que havien contractat i pagat. En aquests casos, van haver de desemborsar de la butxaca el pagament d'una altra estada.

Tots ells, inclús l'advocat, que té el despatx davant l'agència de viatges, confirmen que el negoci tenia actuacions que no eren pròpies d'una agència. En algunes ocasions, treballaven amb mitja persiana baixada i sense llum, fins que van arribar a abaixar-la del tot.