Recomanacions per protegir-vos del sol

Amb l'arribada de l'estiu, augmenten les activitats a l'aire lliure i l'exposició al sol. Si es vol prendre el sol, cal fer-ho amb cura. Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades poden danyar la pell.

Passar llargues estones sota els raigs de sol o no utilitzar fotoprotecció són accions que comporten riscos com ara les cremades, l’envelliment prematur de la pell, o el desenvolupament d’un càncer de pell.

Trieu un filtres solar adequat i apliqueu-lo correctament

És important que conegueu el vostre fototipus de pell a l'hora de triar una crema solar. El fototipus recull els trets físics que identifiquen el comportament i la resposta de la pell davant l’exposició al sol. Com més baix sigui el fototipus, més elevades han de ser les mesures de protecció solar.

Utilitzeu un filtre solar amb factor de protecció a les radiacions A i B elevat (superior a 20).

Apliqueu-lo sobre la pell ben seca per tot el cos i en quantitat suficient, uns 20 minuts abans de l’exposició al sol, sense oblidar les orelles, el nas i els llavis.

Renoveu l’aplicació cada dues hores, després de banyar-vos o si sueu molt.

Poseu-vos-en la quantitat adequada i vigileu-ne la data de caducitat.

L’aplicació de filtres solars no es pot considerar una manera segura de protegir totalment la pell, ni un mitjà per perllongar l’exposició al sol.

Protegiu-vos tots els dies, també els ennuvolats, ja que les radiacions passen a través dels núvols.

Comenceu a prendre el sol de manera gradual i eviteu l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, de les 12.00 h a les 16.00 h.

Utilitzeu barrets d’ala ampla, per protegir també el coll i les orelles, i cobriu el cos amb roba, sobretot si us esteu llargues estones exposat/da al sol.

Porteu ulleres de sol que filtrin les radiacions ultraviolades A i B, preferiblement amb banda lateral.

Extremeu les precaucions amb els nadons i els infants

Els nadons i els infants durant els primers anys de vida són molt sensibles als efectes de les radiacions solars i als cops de calor, per això se'ls ha de protegir de l'exposició directa al sol i donar-los aigua perquè mantinguin una bona hidratació.

Durant els primers mesos de vida, eviteu exposar-los a les radiacions directes del sol, encara que estigui ennuvolat i, sobretot, eviteu que els toqui el sol directament sobre el cap.

Eviteu sortir a passejar les hores de més calor del dia, quan la intensitat de les radiacions solars és més alta, entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Si esteu a l'aire lliure busqueu espais d'ombra. En el cotxe eviteu el sol directe utilitzant cortines para-sol.

Els infants, quan estiguin al sol, sempre han d'estar protegits amb roba i portar el cap tapat amb un barret que els protegeixi les orelles i el clatell.

Cal que utilitzin la protecció solar adequada per l'edat.

Recordeu, també, que els infants petits, amb l'arribada de la calor i la pujada de les temperatures durant els mesos d'estiu, estan especialment exposats a patir cops de calor i deshidratació. Els infants tenen una menor capacitat d'expressar la set; per tant, és important tenir-ho en compte i oferir-los aigua perquè estiguin hidratats.

Aquestes recomanacions són vàlides tant si esteu de vacances a la platja com a la muntanya.





Fotoprotecció i Càncer de pell

Les cremades solars augmenten el risc de desenvolupar càncer de pell. Ara bé, el fer d'utilitzar productes fotoprotectors no s'ha de considerar una manera segura de perllongar l’exposició al sol. Els efectes de les radiacions ultraviolades a la pell són acumulatius i progressius: la suma d’hores d’exposició al sol al llarg de la vida també augmenta la predisposició a patir càncer de pell. Per això, evitar estar al sol molt de temps i buscar l'ombra és tan important com aplicar un protector solar adequat al tipus de pell de manera correcta.

D'altra banda, cal tenir en compte que el “sol artificial” no és més segur que el sol. L'efecte de les llums per bronzejar, que també emeten radiacions ultraviolades, és el mateix que el del sol de migdia quant al risc de càncer de pell.

Recordeu que estar bronzejat no és un signe de salut. El fet que la pell canviï de color és senyal que s’hi ha produït un dany. La vermellor i el bronzejat són reaccions de defensa de la pell davant l’agressió que suposa l’exposició intensa a les radiacions ultraviolades.