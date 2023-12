¿Qué ocurre con la seguridad en el aeropuerto?

El pasado sábado, cuatro jóvenes protagonizaron una brutal pelea en el aeropuerto de Barcelona, que se saldó con un hombre con traumatismos en el cráneo. Los retractiladores suelen ser personas que se ofrecen para envolver las maletas a los turistas de forma ilegal. En ocasiones, suelen protagonizar discusiones entre ellos por cuestiones territoriales dentro del propio aeropuerto. Entrevistamos a Sergio Sánchez, ADN seguridad sindical.

- ¿Qué pasó en el aeropuerto?



Pasó lo que ya avisamos en julio donde ya publicamos vídeos sobre unas peleas por el mismo tema. El problema está en los clanes que hay y que se han repartido el control del embalaje de los equipajes ante la pasividad de AENA. Los vigilantes de seguridad ya nos avisaron que no podían hacer nada, los Mossos tampoco hacen nada y como no es la zona de la guardia civil porque es seguridad ciudadana, la policía administrativa no se mete. En este último caso se pelearon dos clanes por el control de los pasajeros para poder envolver su maleta y se agredieron con cutters. Ahora AENA dice que es un tema de una licitación y que ya está adjudicada y ahora los Mossos deberían hacer un barrido con la ARRO para que vean el espectáculo que puede montar en medio de una terminal del aeropuerto de Barcelona haciendo limpieza con estas personas que se dedican al embalaje ilegal del equipaje.



- ¿Tenéis que seguir un protocolo en esta situación?



Efectivamente, nosotros llamamos a la policía con patrullajes de una o dos personas, pero lo que nos preguntamos es donde están los Mossos de escuadra cuando estamos en alerta cuatro antiterrorismo no se puede permitir en una terminal y con un puente navideño como el que hemos pasado, sin protección policial. La pasividad de las administraciones públicas al fin y al cabo solo perjudica a los ciudadanos y a los que queremos trabajar en el mundo de la seguridad.