¿Qué ocurre cuando se hacen hallazgos arqueológicos en medio de una ciudad?

Barcelona tiene una gran singularidad milenaria donde podemos encontrar todo tipo de restos arqueológicos. En función de lo que se haya encontrado se puede ir escribiendo la historia de la ciudad. De hecho, se localizaron restos humanos (tumbas romanas)durante las obras de la Vía Layetana. Para saber qué se hace y cómo actúan, entrevistaremos a Josep Pujades, jefedel servicio de arqueología de Barcelona.



- Durante las obras da la vía Layetana se encontraron tumbas romanas. ¿Cómo actuasteis?



Deberíamos empezar por el principio. Las cosas no se encuentran porque sí, se hace una búsqueda previa. No se encuentran restos arqueológicos en una obra, sino al revés, los arqueólogos están trabajando desde que se inicia la obra y, por tanto, se localizan dentro de un proceso de excavación que ya está programado previamente, a continuación se excava, se encuentra, se documenta y a posteriori se interpreta. Si son tumbas es mucho más fácil que si se encuentra una estructura como por ejemplo puede ser un muro, entonces en este caso sí que hace falta hacer una interpretación para saber qué puede ser ese descubrimiento y qué finalidad tenía.



- Se sospecha que en Vía Layetana podrían descubrir mucho más.



En este tipo de obras, sobre todo en obras públicas, se hacen unos informes de impacto sobre el patrimonio arqueológico, es decir, cuando se están redactando los proyectos, lo más habitual es que los promotores se pongan en contacto con el departamento de arqueología y nosotros les informamos de los posibles descubrimientos que puede haber en esa localización, pero dependerá mucho de la cota hasta la que se baje, no es lo mismo bajar un metro que hacer un subterráneo. En el caso concreto de Vía Layetana hay un punto que nos hace sospechar que si hay algo más, en su momento ya se realizó una excavación para el metro y sabemos que en ese trozo no encontraremos nada, pero sí podemos encontrar en las paredes laterales más restos romanos, no nos extrañaría nada porque nos consta que cuando se construyó el metro encontraron restos.