Què és l'esclerosi múltiple?

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia autoimmune que afecta el cervell i la medul·la espinal (sistema nerviós central). Hi ha entre dues i tres vegades més dones amb esclerosi múltiple que homes. Aquesta malaltia és la principal causa de discapacitat en els joves, després dels accidents de trànsit.

Encara que ara com ara no existeix un tractament que curi l’EM, en els darrers anys l’aparició de nous fàrmacs ha produït un canvi substancial en el seu maneig. Disposem de gran varietat de tractaments modificadors de la malaltia (TME) i des del 2019 també hi ha tractament per a les formes progressives de l’esclerosi múltiple.

De manera que, un cop trobat el tractament apropiat, i seguint certs hàbits de vida saludable, en molts casos les persones amb EM aconsegueixen controlar la malaltia i poden continuar fent les activitats que desitgen.

Què vol dir que l’esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune?

Significa que les cèl·lules del sistema immunitari, les encarregades de protegir-nos de les infeccions causades pels microorganismes externs, reaccionen de manera errònia contra estructures pròpies de l’organisme.

En el cas de l’EM, el sistema immunitari ataca per error la mielina (desmielinització). Es tracta d’una estructura que es troba al sistema nerviós central, formada pel cervell i la medul·la espinal.

La mielina és una estructura que recobreix els axons de les neurones, permetent així el seu correcte funcionament. A tall d’exemple, podríem comparar el sistema nerviós central amb un cablejat elèctric. Així, el cable serien els axons, prolongacions de les neurones, i la mielina seria el plàstic o cobertura aïllant del cable.

Els axons (“el cable”) són els encarregats de transmetre la informació des del cap al cervell. Això permet el correcte funcionament motor i sensitiu, entre altres funcions.

La mielina (“la cobertura aïllant”) és l’encarregada de facilitar la transmissió correcta d’aquests impulsos nerviosos.

A les zones del sistema nerviós central on es produeix una pèrdua de mielina apareixen zones endurides tipus cicatriu (anomenades lesions o plaques). Aquestes cicatrius apareixen en diferents moments i en múltiples localitzacions del cervell i la medul·la espinal. Per això, el seu nom: esclerosi –sclerae, cicatriu en llatí- múltiple.

Els símptomes de la malaltiavariaran en funció de les àrees en què tinguin lloc les lesions. Per això, encara que diferents persones comparteixin el mateix diagnòstic, la malaltia i la seva evolució seran diferents. Val a dir que, la majoria de les lesions són asimptomàtiques.