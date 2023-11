Mujer con discapacidad por maltrato

La violencia machistasigue presente en la actualidad, pero por fortuna con el paso de los años se está haciendo más visible. Entrevistaremos a Ana María, que desgraciadamente a día de hoy presenta una discapacidad a causa del maltrato.



- ¿Cómo empezó todo y cómo estás ahora?



En mi caso es un tipo de violencia que se desarrolló con el paso del tiempo porque nací en una familia disfuncional y entonces normalizas ese tipo de violencia como son los gritos, chantajes, entonces tus parejas son recurrentes a lo que tú has vivido en tu infancia como lo normalizas encuentras un patrón y sigues equivocándote. A lo largo de mi vida he tenido tres parejas maltratadoras, cada una en un ámbito diferente, el primero fue el padre de mis hijos que me quería tener siempre en casa y no quería que me relacionase con el resto del mundo, el segundo fue maltrato laboral, quería utilizarme, ya que era su jefa y quería eliminar a personas que le podían hacer la competencia dentro de la empresa y el tercero desgraciadamente fue un ludópata y alcohólico con este último llegué a tocar hondo.



La incapacidad que tengo también es del sufrimiento y la angustia que he vivido. Considero que es un problema de salud pública mucho mayor de lo que nos imaginamos



- ¿Qué incapacidades te ha dejado esta situación?



A lo largo de treinta años he tenido dos cánceres, uno de mamá y otro de color tengo, fibromialgia con dolor crónico, un ictus, arritmia cardíaca, hipertensión, piedras en la vesícula, en fin toda una serie de patologías que asocio a la parte emocional que nos altera toda la bioquímica de nuestro cuerpo y respecto a esto cada vez hay más estudios.





