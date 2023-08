30 min per beure o només sopars des de les 19 h: exigències polèmiques d’alguns bars i restaurants

Arribar a un bar o un restaurant a les 19 h i voler seure a fer una beguda amb els amics, però no poder perquè ja només permeten sopars a partir d’una hora concreta. O haver de fer un refresc en un temps màxim de 30 minuts per deixar la taula lliure per a un pròxim client. O haver de pagar un preu mínim per poder consumir-hi. Són situacions en què alguns barcelonins s’han trobat recentment quan han volgut fer parada per fer un beure, sobretot en zones turístiques de la ciutat; una pràctica que ha anat a més després de la pandèmia, amb la recuperació del turisme a Barcelona.

Alguns usuaris han rebutjat públicament aquestes pràctiques perquè, entre altres opinions, consideren que són negocis que van a buscar el turista i no pas el client barceloní. I destaquen que, en alguns casos, són condicions abusives.

30 minuts per beure o una sola hora per menjar

Aquí hi ha un altre exemple amb què s’ha trobat un equip de betevé: una terrassa que posa límits per fer una beguda, un temps màxim de 30 minuts, i que permet dinar o sopar en una hora i mitja com a màxim. La indicació està escrita a cada taula, en un missatge en castellà i en anglès.Fins i tot hi ha indrets on, a l’hora de dinar o sopar, no es permet estar-se més d’una hora.

També hi ha negocis que obliguen a dinar o sopar en horaris més normals per fer aquests àpats (per exemple, des de les 20 h). Un establiment de Gràcia que aplica aquesta mesura assegura que no tenen més remei que fer-ho perquè tenen limitat l’horari de tancament i, per tant, “han de prioritzar dinars i sopars”.

Arran d’algunes queixes a les xarxes, han sortit diverses veus queixant-se que han viscut situacions semblants en primera persona en punts com la Vila de Gràcia, Sant Antoni, Consell de Cent, Poble-sec, a tocar de l’Hospital Clínic i en algunes zones turístiques.

És legal aquesta pràctica?

Ara mateix, que un establiment de la restauració pugui decidir quant has de gastar com a mínim, quants comensals poden seure en una taula o quant temps pots ocupar una taula com a màxim no és il·legal. El Vice President de la Facua , Miguel Ángel Serrano, deixa clar que no hi ha cap normativa que ho prohibeixi (tampoc cap que ho permeti o ho empari). Assegura que no és pas una pràctica generalitzada i que es concentra, sobretot, en zones preferentment turístiques.

En aquest sentit, aquesta organització de defensa dels drets dels consumidors no descarta moure fitxa si el fenomen s’acaba estenent al conjunt de la ciutat. Per la seva banda, el Gremi de Restauració no ha volgut pronunciar-se sobre aquestes pràctiques.