L'OCU denuncia sis companyies aèries per cobrar preus abusius per l'equipatge de mà

L'Organització de Consumidors i Usuaris ha presentat una denúncia davant l'Agència Catalana del Consum contra les aerolínies Vueling, Ryanair, Finnair, Norwegian, Aegean Airlines i Singapore Airlines, per imposar als viatgers que surten d'aeroports catalans un suplement per l'equipatge de mà.

El suplement per pujar la maleta a la cabina s'ha incrementat durant els últims mesos i pot arribar a costar 75 euros per trajecte i persona. Això fa que facturar la maleta pugui ser més econòmic que pujar a bord amb l'equipatge de mà.

La delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, ho considera il·lícit: "D'acord amb la llei de navegació aèria, el transportista t'ha de portar a tu i les teves coses. Moltes companyies cobren un suplement per la quantitat d'equipatge o fins i tot pel pes d'aquestes bosses o maletes. És una pràctica totalment abusiva."

L'Organització de Consumidors recorda que hi ha sentències contràries a aquesta pràctica dictades pels jutjats mercantils espanyols i també pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L'OCU demana a l'Agència Catalana del Consum que obri un procediment d'inspecció sobre les sis companyies per imposar-los la sanció que correspongui.

Davant aquesta denúncia de l'OCU, l'aerolínia Singapore Airlines assegura que no cobren als seus passatgers per portar equipatge de mà a l'avió, sempre que s'ajusti a unes mides determinades i que no superi els 7 kg.

Set companyies de baix cost, investigades pel Ministeri de Consum

Al juny, el Ministeri de Consum va obrir una investigació a set companyies aèries de baix cost que operen en territori espanyol per suposades irregularitats en la seva política d'equipatges de mà i assignació de seients en el moment de contractar el vol. Són les que obliguen a pagar per aquest concepte, fins i tot en el cas de menors d'edat o de persones dependents.

Per la seva banda, el 2021 l'associació de consumidors FACUA va denunciar la companyia Vueling davant del Ministeri de Consum per cobrar per l'equipatge de mà. Considera que aquesta pràctica viola la legislació del sector aeri i la normativa de defensa dels consumidors.