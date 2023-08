Les meduses més habituals a les nostres costes

Les meduses són aquelles companyes d'estiu perilloses que poden espatllar un dia de platja perfecte. Tot i que tothom és conscient que cal evitar-les, és important saber que la irritabilitat de la picada varia segons l'espècie.

És per això que cada estiu, institucions i organitzacions expliquen quins tipus de meduses hi ha i com cal reaccionar quan es veu un exemplar surant a prop dels banyistes. Cal tenir en compte que cada cop és més freqüent que es prohibeixi el bany a les platges per l'excessiva presència de meduses.

El primer de tot és saber per què aquests animals piquen. Les seves cèl·lules urticants s'anomenen cnidòcits i les utilitzen principalment per alimentar-se i defensar-se. Són presents per tot el cos de l'animal, però concentrades al llarg dels tentacles. Per això no s'han de tocar, ni tan sols mortes.

Una de les més conegudes i que fa poc va ser notícia per la seva presència a la costa de Múrcia i Alacant és la que es coneix com a "ou fregit" . Anomenada popularment així per la seva gran protuberància central de color taronja, és una espècie endèmica dels nostres mars i és poc urticant. De tota manera, es recomana evitar-la.

Una segona espècie molt coneguda és el borm blau . L'ombrel·la (la part superior) és acampanada, de color blanc blavós i amb un rivet violeta. Pot arribar als 40 centímetres de diàmetre, fet que la converteix en una de les meduses més grans de la costa mediterrània espanyola. La seva capacitat urticant és més gran que la de" l ´ou fregit", per la qual cosa cal evitar-la sigui com sigui. A més, allibera un moc que conté cèl·lules urticants. És per això que, encara que no s'arribi a tocar, sí que hi podria haver una reacció dermatològica en estar en contacte amb la mateixa aigua.

Una tercera medusa que sí que cal evitar sigui com sigui és la medusa luminescent . De color rosat, la seva picada produeix una sensació de picor, dolor intens, inflamació i envermelliment de la pell. També ocasiona urticària i edema, a més de vesícules, pàpules o crostes que poden aparèixer i romandre. Altres símptomes, encara que són poc comuns, poden ser nàusees, vòmits, rampes musculars i dificultat respiratòria.

Originària de l'Atlàntic, una medusa que ha copat els titulars els últims anys és la caravel·la portuguesa . El canvi climàtic ha afavorit que aquesta espècie, juntament amb d'altres, arribin a la costa mediterrània. Està composta per una càmera plena de gas, violeta i translúcida, coronada per una espelma, cosa que l'ha fet molt característica.La picada de la caravel·la és una de les més temudes entre els banyistes. El contacte pot produir coïssor i dolor intens i, en alguns casos, reaccions sistèmiques. A la zona de la picada sol aparèixer una línia de pàpules blanques i un marge vermell. Entre els efectes sistèmics que podrien observar-se s'inclouen tremolors, diarrea, vòmits i convulsions. El verí de les cèl·lules urticants d'aquesta espècie té característiques neurotòxiques, citotòxiques i cardiotòxiques.

Juntament amb la medusa luminescent o caravel·la, també hi ha espècies amb picades més greus que la resta. És el cas del borm radiat o medusa compàs i la vespa de mar La picada de la primera generalment produeix un dolor fort que cou i pica els primers 20 minuts després del contacte, i que generalment desapareix les primeres dues hores. La picada de la segona espècie és molt dolorosa, però els efectes tenen una durada curta. Generalment, apareixen unes pàpules vermelloses a la pell i en alguns casos excepcionals es poden observar rampes musculars, vòmits, cansament i ansietat.

Una altra també molt urticant i que es troba en zones localitzades de la costa catalana és la medusa creu (Olindias phosphorica). És una hidromedusa d'ombrel·la bombada, translúcida de fins a vuit centímetres de diàmetre. Està envoltada de molts tentacles curts de color morat. Té quatre gònades curtes en forma de creu de color granat i pigmentació fluorescent visible durant la nit.