Las actividades que las personas mayores son forzadas a dejar de realizar

El cambio personal o de vida, requiere un proceso de adaptación y cada persona tiene su propio ritmo para asimilar la información y comenzar con el cambio. Incluso en este tiempo de estado de alarma, donde las personas se han visto forzadas a cambios importantes, donde su autonomía física, cognitiva y emocional se han visto dañadas. Entrevistaremos a Antonio Rodríguez

- ¿Cuántos años tiene?

Muy pocos, tengo ochenta y tres años.



- ¿Aún conduce?



Sí.



- ¿Se siente seguro al volante?



Voy despacio pero conduzco bien.



- ¿Hay alguien de tu entorno que te diga que quizás no deberías conducir a tu edad?



Pienso dejarlo pronto, pero los trayectos cortos sí que los hago bien durante el día, de noche no.



- ¿Cómo está de la vista?

Veo bien, pero el carnet me caduca el año 2025.



- ¿Te juzgan por conducir?

Un poco sí, y uno se siente como si ya no valiera nada, es como si te arrinconaran mentalmente. El coche ya no lo cojo por capricho.



- Supongo que en esta situación te revelas.



En algunas cosas sí, porque aún puedo ayudar a mi mujer en las tareas de casa o ayudar a mis hijos y nietos.



- ¿Qué haces en tu día a día que habitualmente una persona de tu edad no hace?



A las siete de la mañana estoy en la piscina.



- ¿Qué te dicen tus nietos?

Que no coja el coche y conduzca.



- ¿A tus amigos también les pasa lo mismo?

Es más, la sensación que tiene uno.



- ¿Qué cosas te gustaban y has dejado de hacer?

Me gustaría pasear por el campo porque ahora mismo tengo que ir muy poco a poco o me caigo.



- ¿En el 2025 piensas renovar el carnet?

No, porque los hijos y los nietos lo pasan mal.