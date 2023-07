El 9 de juliol 30ª edició del “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”

Més de 500 piscines catalanes han confirmat la seva participació el pròxim diumenge 9 de juliol, en la 30ª edició del “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”, la iniciativa solidària que cada any impulsa la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), des de l’any 1994, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquesta malaltia neurodegenerativa i crònica amb la que conviuen més de 9.000 persones a Catalunya.

Aquesta any el Mulla’t celebra una efemèride molt especial, el seu 30è aniversari, que marcarà l’acte central que tindrà lloc a Barcelona, al Club Natació Atlètic Barceloneta (CNAB), on la Colla Castellers de Barcelona aixecaran un castell des de dins de l’aigua. Just després, tindrà lloc la tradicional capbussada solidària per l’EM que faran diverses personalitats reconegudes de l’àmbit polític, social i cultural.

A l’acte hi assistiran Laura Vilagrà, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Manel Balcells, conseller de Salut; Carles Campuzano, conseller de Drets Socials; Anna Erra, presidenta del Parlament de Catalunya. També han confirmat la seva assistència per donar suport a la iniciativa la cuinera Ada Parellada, la meteoròloga Mónica Usart, i l’actriu Lloll Bertran.

El Mulla’t tornarà a ser aquest any una festa multitudinària. Fins a la data, més de 500 piscines d’arreu de Catalunya han confirmat la seva participació en aquesta iniciativa solidària. També se sumaran altres colles castelleres als actes centrals de Girona, Lleida i Tarragona, amb espectacles castellers a les piscines, com una forma de simbolitzar els “castells” que les persones amb esclerosi múltiple aixequen per fer front als obstacles que la malaltia els posa en el seu dia a dia.

A més de mullar-se presencialment en alguna de les piscines que participen en aquesta edició, la Fundació Esclerosi Múltiple compta amb la web www.mullat.cat des d’on podem mullar-nos de manera virtual fent una donació, o bé, adquirint els productes solidaris amb la imatge d’aquesta edició creada per la il·lustradora Marta Bellvehí.

Els fons recaptats, tant de manera presencial com virtual, aniran destinats als diferents projectes que té la FEM, que aquest any se centren en l’EM avançada i donar suport al paper de les persones cuidadores en aquesta fase, així como promoure la recerca