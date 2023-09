Herrera Cope Catalunya i Andorra 27 setembre 2023

Temes d´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;









Com exposar-nos menys a les radiacions del mòbil





Mario Yañez, Consultor tecnológico de a Linterna de Ángel Expósito





12:40 Entrevista 2: Salut ja comença a vacunar a les residències de grip i covid i a partir del 15 d´octubre a majors de 60 anys i professionals. L´importància de vacunar-se.





Doctor Ferran Moraga-Llop, Pediatre i Portaveu de la Asociación Española de Vacunología.,





Aquest estiu, les xarxes socials s'han omplert de panxes inflades i tota mena de consells per combatre elSIBO, les sigles en anglès de sobrecreixement bacterià a l'intestí prim, sobretot en dones joves que han compartit els seus problemes digestius a instagram o tik tok. Per això, avui volem parlar de què és, del per què d'aquest boom

Mar Puerto