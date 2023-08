Herrera Cope Catalunya i Andorra 10 agost 2023

Temes d ´avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra;





Prop de 1.450 famílies han perdut un nadó durant la gestació durant el part o els dies posteriors al part cada any a Espanya. En els darrers anys la majoria d´hospitals ja apliquen mesures perquè el dol perinatal sigui més fàcil de portar. L´Hospital Vall d´Hebron ha actualitzat els protocols per incorporar un pla de part per a les famílies que han perdut el seu nadó.





Doctora del servei de neonatologia i una de les persones que ha redactat el protocol de l´Hospital Vall Hebron, Fátima Camba.





L´estrès hídric , principal hipòtesi de la caiguda mortal de la palmera del Raval i va matar una dona. L´Ajuntament de Barcelona està revisant 900 palmeres datileres per evitar accidents i ja n´ha retirat 8. Com bon fer un bon manteniment de les palmeres? Es poden adaptar al clima mediterrani?

Miguel Ángel Sánchez Expert en Palmeras de Todopalmera