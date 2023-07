Dorms amb el ventilador encès tota la nit? Això és tot el que et pot passar

Ja som en ple estiu i la calor es fa forta, especialment a moltes de les zones costaneres catalanes, on cada cop són més freqüents les nits tropicals, tòrrides o fins i tot roents.

Per això, moltes llars ja s'han equipat amb ventiladors i aires condicionats, en un intent de suportar de la millor manera possible les temperatures altes. Probablement, a la majoria de les cases s'encén el ventilador i no s'apaga fins l'endemà al matí, un fet que ens pot afectar la salut.

Què ens pot passar si dormim tota la nit amb el ventilador posat?

Si bé ens ajuda a suportar la calor i a refrescar-nos mínimament removent l'aire de l'habitació, el corrent que genera ens pot afectar de diverses maneres.

"A part d'una despesa energètica i econòmica que ens generen, tenen riscos per a la salut", corrobora la doctora Montserrat Romaguera, metgessa de família de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). "Això està bé visualitzar-ho, perquè quan ens arriben les publicitats, tot sembla que siguin meravelles".

1. Alerta, els al·lèrgics

Romaguera adverteix que els ventiladors i els aires condicionats poden causar problemes a les persones amb al·lèrgies. "Aquests aparells van disparant pols i pol·len. Totes aquestes partícules de l'aire viciat les reparteixen per l'ambient", assegura. "En els que tenen filtres, se'ns hauria de dir molt clarament cada quant s'han de canviar, perquè ens ho estem empassant i ens va directament als pulmons".

Si tens sensibilitat a determinats tipus de partícules ambientals i quan arriba l'estiu notes que els símptomes d'al·lèrgia empitjoren, hauries de relacionar-ho amb l'acció del ventilador, si encara no ho has fet.

2. Sequedat de gola i vies nasals

L'aire en moviment —i encara més l'aire condicionat— resseca la boca i les vies respiratòries. "Treuen molta humitat de l'ambient i ressequen molt la gola, provoquen tos, pessigolles al coll... Aquests aparells poden donar problemes d'aquest tipus", diu l'experta.

3. Mal de cap

Per qüestions de sequedat, però també per evitar tenir mal de cap, hauríem d'evitar que el corrent d'aire ens toqués directament al cap o a la cara.

Però també podem tenir problemes de mal dormir i mal de cap a causa del soroll que poden fer alguns ventiladors i que, com la campana extractora de la cuina, és una molèstia que passa mitjanament desapercebuda fins que l'apaguem.

4. Contractures musculars

Un ventilador o un aire condicionat ens ajuda a adormir-nos i, ben utilitzat, fa molt bon servei. Però si no en fem bon ús, també correm el risc de tenir una contractura muscular. "Pots estar molt fresquet el primer moment, però quan t'adorms, la incidència directa de l'aire en un punt pot provocar una contractura muscular, especialment al clatell", explica Romaguera. "El consell seria que refresquem l'habitació abans i, en el moment d'anar a dormir, apagar l'aire" per evitar dolors musculars.

5. Refredats i altres infeccions

Quan dorms, la temperatura del teu cos baixa de manera natural. Si, a més, per acció del ventilador, encara l'abaixes una mica més, afavoreixes la proliferació de virus i bacteris

Estratègia per tenir l'habitació fresca

Tots aquests advertiments no signifiquen que hàgim de renunciar als sistemes de climatització, però sí que ens conviden a fer-los servir amb seny, acompanyats d'un seguit de recomanacions, com ara ventilar bé l'habitació de bon matí i abaixar persianes, estors i tendals, abans que hi entri el sol a escalfar l'ambient. "Totes aquestes barreres faran que l'habitació no agafi una punta de temperatura", explica la doctora.

En cas que el ventilador no es pugui programar, una bona solució és posar-li un temporitzador o un endoll intel·ligent que es pugui configurar perquè es desconnecti passats 30-60 minuts. D'aquesta manera no es quedarà tota la nit el corrent d'aire tocant-te directament.