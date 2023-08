Desconvocada la vaga dels vigilants de l’aeroport del Prat que havia de començar aquest dijous

ls vigilants de seguretat de l’aeroport del Prat han desconvocat la vaga indefinida que havien anunciat que farien a partir d’aquest dijous. La desconvocatòria arriba després de 15 hores de negociacions entre els cinc sindicats convocants i l’empresa I-SEC, adjudicatària del servei des del novembre, amb la mediació del Departament de Treball. Els treballadors dels controls demanaven més personal, descansos de 10 minuts i tenir aparcament gratuït.

Els sindicats han detallat que l’empresa ha acceptat recompensar amb un plus d’idiomes que tots els empleats estan obligats a dominar l’anglès. Aquesta recompensa salarial es dividirà en dues escales, en funció de si els treballadors tenen o no titulació. En relació amb el plus pels treballadors que agafin menys baixes, l’objectiu és reduir l’absentisme. L’empresa també s’ha compromès a contractar més dones.

Una de les reivindicacions en què no hi ha hagut acord amb la companyia amb seu als Països Baixos ha estat en el servei del pàrquing. Els treballadors demanaven tenir una plaça per estacionar els seus vehicles sense haver-se de gastar 440 euros a l’any en aparcament.

La plantilla està formada per unes 500 persones que han fet 20.000 hores extres en els últims quatre mesos, segons ha denunciat CSIF, un dels sindicats convocants. El Departament de Treball havia fixat uns serveis mínims del 90 % per a aquesta convocatòria. Vagues successives des del 2017 El servei de seguretat de l’aeroport de Barcelona fa anys que encadena conflictes laborals, principalment per la manca de personal i les condicions laborals precàries dels vigilants. La plantilla ha fet arribar denúncies a Inspecció de Treball, que ha proposat sancionar Aena, I-SEC i Trablisa per incomplir la normativa.