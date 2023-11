¿Com es cuida al que cuida?

¿Quién cuida de las cuidadoras? Las administraciones están sensibilizando sobre este tema, ya que son las que se encargan de esta situación y ponen el foco en esta cuestión. Para saber cómo es la experiencia de una cuidadora, entrevistaremos a Diana González.



- ¿Cómo ha ido evolucionando todo desde que le detectan demencia a tu madre?



Retrocedería un poco en el tiempo porque es la propia familia la que empieza a detectarlo antes de un diagnóstico médico. Te recorres diferentes médicos para saber si lo que tiene es demencia u otro tipo de enfermedad, pero cuando te lo diagnostican te quedas más tranquila porque ya sabes lo que está pasando, lo puedes explicar y ahí ves que todo lo que te pasaba por la cabeza tenía sentido.



- ¿Es decir que te mentalizas de lo que está pasando?



Cada demencia y persona es un mundo, pero en mi caso fui detectando pequeñas cosas, pero hasta que no te dan un diagnóstico no te lo crees del todo.



- ¿Cuándo ya asumes la responsabilidad de cuidar a tu madre, recibes alguna formación o puedes pedirla?



Por suerte tenemos una asociación en Navarra que se llama ACFAM(la asociación de familiares de personas con Alzheimer u otras demencias, están en todas las comunidades autónomas) y desde allí nos dan formación, nos atienden psicológicamente, trabajamos en grupo y a veces poder hablar con gente que está pasando tú misma situación te ayudan en ciertos aspectos que no sabías.