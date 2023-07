Com actuar davant d’un ofegament?

Les platges, piscines, rius,etc. són llocs on anem a esbargir-nos i passar-nos-ho bé, sobretot en mesos d’estiu, per fugir de la calor. Però cal gaudir-ne de forma segura, actitud que evitarà complicacions. No està de més recordar que l’ofegament és una de les deu primeres causes de mor. Segons aquest criteri, a Catalunya l’any 25 persones van morir ofegades a les platges catalanes l´any 2022, 4 més que el 2021

Els homes de més de 55 anys amb alguna patologia cardiovascular, són també un col·lectiu de risc, ja que poden patir una síncope, i si ocorre dins l’aigua, el risc d’ofec és imminent.

Una persona adulta pot ofegar-se en un o dos minuts com a màxim; un nen, en només trenta segons. Qualsevol distracció pot determinar la vida o la mort en aquests casos, per tant cal estar atents i no perdre de vista als més petits en cap moment. L’ofegament d’un infant sol ocórrer de manera “silenciosa”, no solen demanar ajut i dediquen totes les seves energies en intentar sortir de l’aigua, movent els braços. Aquests moviments poden semblar un joc a la vista d’un adult; per això és tan important actuar ràpidament al mínim senyal d’alerta. Una millor vigilància evitaria la inmensa majoria de casos d’ofegament en nens. Moltes piscines particulars i estanys, en parcs i jardins, representen també un perill potencial, ja que són prou profunds per a que un nen s’ofegui. De fet, sols calen 30 cm de profunditat per a que es pugui produir un ofec. Existeixen diverses mesures per minimitzar els riscos d’ofec, però el més important és la vigilància i conèixer tècniques de primers auxilis per poder actuar amb rapidesa en cas de necessitat. Seguir aquestes deu mesures de sentit comú ens ajudarà a minimitzar els riscs i fer-hi front.

Decàleg de la prevenció en l’aigua

Ensenyeu els infants a nedar. Si sou un adult i practiqueu activitats aquàtiques, també és altament recomanable aprendre’n. Vigileu constantment els nens mentre es banyen o juguen prop de l’aigua. Assegureu-vos que els infants que no sàpiguen nedar correctament, duguin un dispositiu (armilla, bombolla, xurro,…) adaptat a cada edat i característiques del nen o nena. Això permetrà que no es cansin i que mantinguin el cap fora de l’aigua en cas que caiguin. Les joguines inflables no són adequades per a assegurar la seguretat de l’infant. I recordeu que tot i que l’infant dugui dispositiu, això no eximeix de la vigilància d’un adult. Seguiu la regla 10/20. Mirar la piscina cada 10 segons, com a mínim, i comprovar que en cas de necessitar-ho, podrieu arribar on es troba l’infant amb el braç en menys de 20 segons. Instal·lar tanques protectores al voltant de piscines, estany, etc. que estiguin a l’abast dels nens sense vigilància. Moltes piscines inflables queden plenes durant l’estiu i no s’ha de subestimar el risc, ja que 30 cm de profunditat són suficients per a ofegar-se. Cal evitar-ne l’accés dels infants. Seguiu les normes de seguretat de les instal·lacions: no córrer, no donar-se empentes, no baixar fent el cuc pels tobogans,… Quan nedeu, feu-ho en companyia d’altres persones. Sempre que sigui possible, banyeu-vos a llocs on hi hagi socorristes. No us banyeu si hi ha bandera vermella. Seguiu els consells i advertiments dels socorristes. No consumiu begudes alcohòliques, ni abans ni durant l’activitat aquàtica. Tampoc si esteu vigilant els infants, ja que no tindríeu els reflexos òptims per actuar. No entreu de cop a l’aigua la primera vegada que us banyeu després de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens. No us submergiu o sortiu immediatament en cas d’indisposició.

Com actuar davant d’un ofegament?

Si us trobeu davant d’una situació d’ofegament, caldrà que actueu de forma molt ràpida i mantenint al màxim la calma. El següent protocol us ajudarà a seguir la cadena de salvament:

Demanar ajut

Si veieu una persona en una situació d’ofec, cal demanar ajut ràpidament al personal socorrista o a persones del voltant. Si esteu sols, truqueu als serveis d’emergències 112.

Treure la persona de l’aigua

Per a salvar una persona que està a l’aigua amb clars senyals d’ofegament, cal tenir ben present que hem de tenir la capacitació i entrenament per a rescatar-la i l’equip necessari. Si no, mentre intentem salvar-li la vida, ens podem ofegar i passar a ser víctimes. Una persona que s’està ofegant ens agafarà amb totes les seves forces, dificultant la nostra capacitat de nedar i de mantenir a la víctima i a nosaltres mateixos fora l’aigua.

Cal doncs anar a socórrer la víctima sent conscient de les nostres capacitats i sempre amb un flotador o similar per tal de tenir un punt de suport per a recolzar la persona.

Comprovar les funcions vitals

Un cop a terra ferma, cal comprovar en quin estat es troba la persona. Respira? Té pols? Cal estimular-la verbalment i amb sacsejades per veure si reacciona.

Inici de la Respiració Cardiopulmonar

Si la víctima no respon als nostres estímuls i no respira, ens trobem davant d’una aturada cardiorespiratòria i cal iniciar el protocol de RCP. L’objectiu de la RCP és mantenir els òrgans vitals oxigenats i així guanyar temps fins que arribin els serveis d’emergència.

5 ventilacions inicials: obrirem les vies aèries amb la maniobra front-mentó i, mentre pincem el nas, insuflarem aire fins veure que el tòrax puja. Repetirem l’operació cinc cops.

obrirem les vies aèries amb la maniobra front-mentó i, mentre pincem el nas, insuflarem aire fins veure que el tòrax puja. Repetirem l’operació cinc cops. 30 compressions: realitzarem 30 compressions al mig de la línia imaginaria que uneix els dos mugrons. Ajuntarem les nostres mans i amb els braços rectes i amb l’ajut del nostre cos realitzarem les compressions.

realitzarem 30 compressions al mig de la línia imaginaria que uneix els dos mugrons. Ajuntarem les nostres mans i amb els braços rectes i amb l’ajut del nostre cos realitzarem les compressions. 2 ventilacions: de la mateixa manera que les anteriors, farem dues ventilacions.

de la mateixa manera que les anteriors, farem dues ventilacions. Seguirem la dinàmica 30 compressions / 2 ventilacions fins que arribi ajut professional o hi hagi una reanimació espontània.

Les platges i piscines requereixen vigilància per part d’un professional, que ha de tenir una titulació en salvament i socorrisme.